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CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki! Okul öncesi Kur’an kurslarında neler öğretiliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki! Okul öncesi Kur’an kurslarında neler öğretiliyor?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur’an kurslarıyla ilgili skandal sözler sarf etti. Çocukların Orta Çağ zihniyetiyle yetiştirildiği çıkışında bulundu. Özel'in bu sözlerine tepkiler gecikmedi. Peki bu kurslarda çocuklar neler öğreniyor?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz skandallarına bir yenisini daha ekledi. 4-6 yaş grubunun gittiği Sıbyan Mektepleri için "Orta Çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özel, bu kurumların bilim dışı eğitimler verdiğini iddia etti. Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin de verildiği mektepleri anayasaya uygun değil diye tanımlayan Özel "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.

A Haber ekipleri de Tokat'ta eğitim veren Kur'an kursuna giderek verilen eğitimleri ekranlara taşıdı ve MEB ile Diyanet'in okullarının fotoğraflarını yan yana getirerek aradaki fark ne diye sordu?

Ülkenin geleceği için sürekli olarak çalışan MEB ve Diyanet'in eğitim yuvaları arasında bir fark olmadığı gözler önüne serildi.

Çocuğunu Diyanet'in kursuna gönderen ve A Haber'e konuşan anne, "Benim kızım paylaşmayı bilmezdi burada öğrendi. Benim kızımın el yeteneği yoktu burada öğrendi. Benim kızım artık anne ve babasına daha saygılı. Kesinlikle kabul etmiyorum bu ifadeleri. Asla kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

A Haber'e konuşan eğitmenlerden biri, "Yaptıklarımızın ve çocuklarımızın arkasındayız. Kendileri öyle düşünebilirler. Bu herkesin kendi fikri. Biz sadece saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.

A Haber'e konuşan Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Geçtiğimiz hafta yardımlaş konuşu işlendi. Durumu iyi olan kursumuz diğer kursa yardım etti." dedi.

Çocuklar bu kurslarda sadece Kur'an-ı Kerim eğitimi almıyorlar el becerilerini, göz becerilerini ve kas becerilerini geliştirecek eğitimler alıyorlar ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyorlar.

A Haber'e konuşan kursa giden çocuklar ise, "Biz burada oyun oynuyoruz, kitap okuyoruz. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Burayı seviyoruz. Oyun oynayıp boyama yapıyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz" dediler.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Bizim amacımız milli ve manevi değerlere sahip çocuklar yetiştirmek. " dedi.

CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki! CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ!
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