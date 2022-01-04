CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki! Okul öncesi Kur’an kurslarında neler öğretiliyor?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz skandallarına bir yenisini daha ekledi. 4-6 yaş grubunun gittiği Sıbyan Mektepleri için "Orta Çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özel, bu kurumların bilim dışı eğitimler verdiğini iddia etti. Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin de verildiği mektepleri anayasaya uygun değil diye tanımlayan Özel "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.