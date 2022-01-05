05 Ocak 2022, Çarşamba
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Özgür Özel istifa edecek mi? Toplumun sinir uçları ile neden oynanıyor?
CHP'lilerin İslam'ı ve Kur'an'ı hedef almasına tepkiler artıyor. CHP'liler dini değerleri hedef aldı, Kemal Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi? Özgür Özel istifa edecek mi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci Yazar Ali Saydam ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.