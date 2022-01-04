AK Partili vekillerden CHP’li Özel’e tepki: Milletten özür dilemeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çocuklara Kur’an eğitimiyle ilgili sarf ettiği skandal sözlere tepkiler sürüyor. AK Partili Milletvekilleri, Özel'in sözlerini dini değerlere düşmanlık olarak nitelendirdi. CHP'nin hem Diyanet İşleri Başkanlığından hem de milletten özür dilemesini istedi.

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