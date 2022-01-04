04 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Partili vekillerden CHP’li Özel’e tepki: Milletten özür dilemeli
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çocuklara Kur’an eğitimiyle ilgili sarf ettiği skandal sözlere tepkiler sürüyor. AK Partili Milletvekilleri, Özel'in sözlerini dini değerlere düşmanlık olarak nitelendirdi. CHP'nin hem Diyanet İşleri Başkanlığından hem de milletten özür dilemesini istedi.