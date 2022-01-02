CHP yönetiminde İslam hazımsızlığı! Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki: CHP içindeki yılanı çıkartmaya başladı

"BİZ DEĞİŞMEDİK DEMENİN BİR YOLU"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: CHP'den Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar aslında zihniyetlerinin ne olduğunu zaman zaman altını çizerek hatırlatma ihtiyacından kaynaklanıyor. Malum CHP her ne kadar şu anda hitap ettiği yüzde 20 küsürlük kitlenin dışında milletimize de seslenmeye çalışsalar da onların zihniyetlerinin temelinde din düşmanlığı olduğu herkesçe malum. Bunu özellikle kendi çekirdek kitlelerine hatırlatmak ve her ne kadar zaman zaman helalleşme gibi çağrılarda bulunuyor olsak da biz değişmedik demenin değişik bir yolu.

"ÇAĞDAŞLIK GİBİ YUTTURMA GAYRETİ"

Ama bence çağrının asıl garip tarafı çağdaş dünyada herhalde sadece Kuzey Kore'de ve varsa Küba'da kalan bir zihniyeti çağdaşlık gibi yutturmaya çalışma gayreti. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Batı ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde çocuklara yönelik din eğitiminin hemen bütün ülkelerin gündeminde olduğu bunun yapıldığı malum.