CHP yönetiminde İslam hazımsızlığı! Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki: CHP içindeki yılanı çıkartmaya başladı
CHP'li Özgür Özel din eğitimine "Orta Çağ zihniyeti" dedi. CHP yönetimi neden din eğitimine karşı? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? Ne amaçlıyorlar? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Hukukçu Serdar Öktem ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi yine dini hedef aldı. CHP'li Özgür Özel din eğitimine "Orta Çağ zihniyeti" dedi.
Bülent Kuşoğlu ve Özgür Özel'in sözleri büyük tepki çekti. Açıklamalar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı söylemleriyle çelişiyor.
Peki hedefleri ne? Neyi amaçlıyorlar? Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Hukukçu Serdar Öktem ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİZ DEĞİŞMEDİK DEMENİN BİR YOLU"
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: CHP'den Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar aslında zihniyetlerinin ne olduğunu zaman zaman altını çizerek hatırlatma ihtiyacından kaynaklanıyor. Malum CHP her ne kadar şu anda hitap ettiği yüzde 20 küsürlük kitlenin dışında milletimize de seslenmeye çalışsalar da onların zihniyetlerinin temelinde din düşmanlığı olduğu herkesçe malum. Bunu özellikle kendi çekirdek kitlelerine hatırlatmak ve her ne kadar zaman zaman helalleşme gibi çağrılarda bulunuyor olsak da biz değişmedik demenin değişik bir yolu.
"ÇAĞDAŞLIK GİBİ YUTTURMA GAYRETİ"
Ama bence çağrının asıl garip tarafı çağdaş dünyada herhalde sadece Kuzey Kore'de ve varsa Küba'da kalan bir zihniyeti çağdaşlık gibi yutturmaya çalışma gayreti. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Batı ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde çocuklara yönelik din eğitiminin hemen bütün ülkelerin gündeminde olduğu bunun yapıldığı malum.
ÖZEL VE CHP'YE SERT TEPKİ
Dolayısıyla çağ dışılık nedir, çağı anlamamak denir, insanları anlamamak nedir, toplumun problemlerini anlamamak nedir diye fikir sahibi olmak isteyenler başta Özgür Özel olmak üzere CHP'li bir kesimin yaptığı açıklamalara odaklanabilir.
CHP ZİHNİYETİ HATIRLATIYOR
Aslında CHP zihniyetinin ne olduğunu herhalde unutmuş olanlara hatırlamak istemeyenlere CHP'nin bin kötülüğü yanında bir iki tane müsvet hareketini örnek gösterip onlarla bir arada olmayı izah etmeye çalışanlara da aslında CHP'nin ne olduğunu çok güzel hatırlatıyorlar bence. Bu tür açıklamaları zaten sık sık yapıyorlar görmek isteyenler de görüyor.
"İSLAMİYETİ YOZLAŞTIRMAYA HAKKI YOK"
Hukukçu Serdar Öktem: Biz Orta Çağ'da yaşayan değil İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı bitiren atalarımızın torunlarıyız. Özgür Özel'i bilemem kendini Müslüman Türk hissetmiyor olabilir saygı duyuyorum ama yüzde 90'ı Müslüman Türk olan bir toplumu bu şekilde ötekileştirmeye bu şekilde İslamiyeti yozlaştırmaya çalıştırmaya da hakkı yok.
CHP İÇİNDEKİ YILANI ÇIKARTMAYA BAŞLADI
CHP içindeki yılanı çıkartmaya başladı. Mevzu LGBT olunca ta Lut kavmine kadar giden CHP, nedense mevzu din olunca, İslam olunca inançlarımız olunca ortada yok. Hemen biz yobaz oluyoruz. Hemen biz Orta Çağ zihniyetine sahip oluyoruz. Kendileri çağdaş oluyorlar. Hayır efendim. Bizim dinimize saygı duymayı öğreneceksiniz. Ağızlarındaki zehirleri dökmeye başladılar.
AKIL TUTULAMASI
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: CHP kendi içinde bir iç tezatlık taşıyor. Nerede konumlandığını hala bir kafa karışıklığıyla oturtamadı. Milletin inançlarıyla, değerleriyle kavgalı olan bir partinin çıkıp da hem helalleşmekten bahsetmesi hem milletin kutsalına saldırması açıkça bir akıl tutulması olarak kabul etmek gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu bu helalleşmeyi kendi adına mı istiyor partisi adına mı istiyor?
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