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İhracat kalemleri nasıl şekillendi? İhracatta ürün çeşitliliği ne durumda? Yeni ekonomi modeli nasıl işliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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İhracat kalemleri nasıl şekillendi? İhracatta ürün çeşitliliği ne durumda? Yeni ekonomi modeli nasıl işliyor?

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Mevduata katılım 84 milyar lirayı geçti. Kömür yardımı doğalgaz faturası desteği olarak verilecek. Memura yüzde 30,5 zam yapıldı. KOSGEB destekleri artıyor. Türkiye yeni ekonomi modelinin tüm araçlarıyla cari fazla için tüm kurumlarıyla mücadele ediyor? Peki yeni ekonomi modeli nasıl işliyor? Hangi adımlar atılacak? İhracat rekorları ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, ekonomist İbrahim Derici ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

Burhan Kayatürk'ün öne çıkan açıklamaları:

"Türkiye'nin belki yüzyılı yakındır en önemli problemlerinden bir tanesi cari açıktır. Türkiye giren paranın çıkan paradan fazla olmadığı müddetçe Türkiye rahat etmez. Bu rahatsızlık zaman zaman fiyat artışıyla kendini gösteriyor. Bu TL'nin değer kaybetmesine yol açar.

Mutlaka bu cari açığı minimize etmek, cari açığı cari fazlaya çevirmekten başka Türkiye'nin çaresi olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi çok net şekilde ortaya koymuştur.

Bu bağlamda en önemli kalemlerden bir tanesi ihracattır. İhracat tek başına para değildir, ihracat aynı zamanda üretim, istihdam demektir. Türkiye'nin çok ciddi olan 2 kronik problemi işsizlik ve cari açığı ihracatla çözmeye çalışıyoruz. Turizminde 2022 yılında çok canlı olacağına inanıyoruz.

Sadece dış ticarete açığı değil aynı zamanda cari işlemler açığı da bu şekilde kapanmış olacak. Ve yakın tarihte yine Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin cari fazla verebileceğine dair çok önemli ipuçları ortaya çıkmıştır.

İhracata baktığımız zaman dünyanın çok hassa bir zamandan geçtiğini görüyoruz. Dünyanın tamamında ekonomik bir buhran var. Ancak atılan adımlarda bundan sonra ekonomide rahat bir dönem yaşayacağız. Son 2 senede reel sektörün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine karşı güveni ortada."

Ekonomist İbrahim Derici canlı yayında şöyle konuştu:

"Dün gerçekten tarihi bir gündü. Hem ihracat rakamları hem memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar ülkede çok olumlu bir hava estirdi. 2021 yılını 225,4 milyar dolar ihracat ile kapatıyor olmak çok sevindirici. Bu tarihi bir rekordur. Bundan daha çok sevindirici olan Türkiye2nin artık Pazar çeşitliliğinde olabilecek en güzel seviye gitmiş olması.

Mevcut Avrupa pazarlarının kaybedilmemesi, ABD'ye yapılan ihracatın en hızlı artan ülke olması diğer taraftan Afrika ülkelerine ihracat yapılması Pazar çeşitliliği açısında son derece önemli. Çok farklı ürün gruplarının ihracata konu olması çok önemli. Sanayinin lokomotif olması çok önemli.

Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık mobil oyun ihracatı yaptık. Geçtiğimiz yılda bizim bir oyun şirketimiz 1 milyar dolara satıldı. Burada hiçbir ithal girdi yok. Yazılımcı gençlerimiz akıllarının teriyle hiçbir masrafı olmayan tamamı kar sayılacak bir satış yapıldı. Bunlar çok önemli."

Gazeteci Murat Özer'in ifadeleri:

"Makro ekonomik dengelerin, göstergelerin son derece iyi olduğunu herkes ifade ediyordu. Muhalefet bile bu konuda bir şey söylemiyordu. Çünkü 225 milyar dolarlık bir ihracat rakamı gerçekten Türkiye'nin ulaşabildiği en yüksek rakam olduğunu gösteriyor.

Cari açığın kapatılmasındaki yüzde 87'lere varan ithalatın ihracatı karşılama oranıyla alakalı meselede aynı şekilde çok ciddi bir göstergedir. Bu rakamların Türkiye'de halka doğrudan yandığını göremiyorduk ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı işçilere yapılan yüzde 50'lere varan zamlar en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ve memurlara yüzde 30'dan fazla zam yapılması önemli.

Bunlar satın alma gücünde bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Bu bize bir nefes aldıracak bu bizim için çok kıymetli. 225 milyar dolar ihracatın ne olduğunu anlamayan insanlar bu paraların ne olduğunu ancak ceplerine girdiğinde anlayacaklar. Bu da satın alma gücünün yükselmesiyle bağlantılı."

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