İhracat kalemleri nasıl şekillendi? İhracatta ürün çeşitliliği ne durumda? Yeni ekonomi modeli nasıl işliyor?

Ekonomist İbrahim Derici canlı yayında şöyle konuştu:

"Dün gerçekten tarihi bir gündü. Hem ihracat rakamları hem memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar ülkede çok olumlu bir hava estirdi. 2021 yılını 225,4 milyar dolar ihracat ile kapatıyor olmak çok sevindirici. Bu tarihi bir rekordur. Bundan daha çok sevindirici olan Türkiye2nin artık Pazar çeşitliliğinde olabilecek en güzel seviye gitmiş olması.