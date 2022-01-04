Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Milyonların yeni maaşı belli oldu. Altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlara yapılacak zam oranı da açıklandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, memurlara yüzde 7.5+yüzde 23 enflasyon farkı ile toplam yüzde 30,5 zam yapıldığını duyurdu. Peki, aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...