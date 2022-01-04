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Haberler Galeri Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Milyonların yeni maaşı belli oldu. Altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlara yapılacak zam oranı da açıklandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, memurlara yüzde 7.5+yüzde 23 enflasyon farkı ile toplam yüzde 30,5 zam yapıldığını duyurdu. Peki, aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 12:21
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Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile birlikte memurların maaş zammı belli oldu. 4 milyon memurun yeni maaşının belli olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de aile yardımı oldu. Memurlar yüzde 7.5+23 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.5 oranında zam aldılar. Peki, aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR OLDU?

2022 Ocak zammı ile yeni aile yardımı şu şekilde:

Eş: 520,93 TL
Çocuk (0-6 yaş): 115 TL
Çocuk (6 yaş üstü): 57,30 TL

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Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.

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Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür (1/4)

Temmuz: 16177

Ocak: 20621

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Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Temmuz: 8526

Ocak: 10869

Memur (Lisans - 9/1)

Temmuz: 5277

Ocak: 6727