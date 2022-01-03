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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İhracatçılar Meclisi’nde önemli önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenen programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur." dedi.

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