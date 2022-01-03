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Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika haberi: Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2022 yılı zam oranları belli oldu. Yılın ilk Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan maaşlarla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. Peki memur ve emekli maaşlarına ek zam geldi mi? Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu? 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2022 23:52 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 00:00
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Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

2022 yılının ilk Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Bugün açıklanan enflasyon oranları sonrası emekli ve memurların zam oranları netlik kazanmıştı. Peki emekli ve memurlara ek zam geldi mi? Başkan Erdoğan canlı yayında hangi açıklamalarda bulundu mu? Emekli ve memur maaşlarındaki yeni gelişme ne?

Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 LİRA OLDU

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanan en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının 2,500 liraya yükseltidiğini bu orana temmuz ayında enflasyon oranında zam geleceğini vurguladı.

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Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

MEMURLARA EK ZAM! TOPLAM YÜZDE 30,5 ORANINA YÜKSELDİ

Erdem, memurların ise Kabine toplantısı sonra yüzde 5 olan zam oranına yüzde 2,5 ilave ek zamla birlikte yüzde 7,5 oranında zam eklendiğini toplamda yüzde 30,5 oranında memurlara zam yapıldığını söyledi.

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Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı
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Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı