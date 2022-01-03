HaberlerGaleriSavunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021'de 3 milyar dolar aşıldı
Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021'de 3 milyar dolar aşıldı
Türkiye yerli ve milli savunma sanayisi ile dünyayı kendine hayran bıraktı. 2021'e damga vuran Türkiye peş peşe savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorları da kırdı. 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 16:32Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 16:34