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Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021'de 3 milyar dolar aşıldı

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisi ile dünyayı kendine hayran bıraktı. 2021'e damga vuran Türkiye peş peşe savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorları da kırdı. 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 16:34
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Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021’de 3 milyar dolar aşıldı

Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı. Türk savunma sanayisi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamaya yönelik çalışmalarının karşılığını ekonomik olarak da alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021’de 3 milyar dolar aşıldı

Son yıllarda geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, yerlilik oranını yüzde 80'ler seviyesine çıkartan sektör, bu ürünlere pazar bulma konusunda da yoğun çalışmalar yürütüyor.

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Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021’de 3 milyar dolar aşıldı

Bu kapsamda 2021 yılında birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü ilk kez ihraç edildi, ihracat yapılan ülkelere yenileri eklendi.

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Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021’de 3 milyar dolar aşıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolara ulaştı.

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Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021’de 3 milyar dolar aşıldı

Savunma ve havacılık sanayisi ise yıllık yüzde 41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geride bıraktı.