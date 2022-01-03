Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekoru kırdı! İlk kez 2021’de 3 milyar dolar aşıldı

Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı. Türk savunma sanayisi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamaya yönelik çalışmalarının karşılığını ekonomik olarak da alıyor.