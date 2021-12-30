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MB ve TÜİK sonrası hedef MEB! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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MB ve TÜİK sonrası hedef MEB! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarına olan baskınlarını sürdüreceğini açıkladı ve “Milli Eğitim Bakanlığı’na” geliyorum diye mesaj attı. Kemal Kılıçdaroğlu bu baskınlarla ne yapmaya çalışıyor? Amaçları gündem değiştirmek mi? İBB skandalının üstünü kapatmaya mı çalışıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk değerlendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün açıklamaları:

"CHP'nin son yıllarda ne kadar düşük profilli bir muhalefet sergilediğini nasıl Gobels mantığıyla her gün yeni bir yalanla gündem belirlemeye çalıştığını ne yazık ki üzülerek seyrediyoruz. Artık CHP'nin yalanlarının peşine düşmekten onları yalanlamaktan yorulur hale geldik. İnsan üzülüyor çünkü burası Türkiye ve böylesine seviyesi düşük bir muhalefeti hak etmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çapı bu. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar belli. 'Anadolu Müslümanlığı' diye ortaya bir kavram atıyor kendi dininden bile bigane olan biri. Kendi dinine göre insanların yetişmesinden rahatsız olan bir CHP var ortada. CHP zihniyeti 80 yıldır böyleydi de bu kadar pespaye bir politika ve muhalefet yapmıyorlardı.

Yalanları ortaya çıktıklarında o yalan konuşulmasın diye başka bir yalan ortaya atıyorlar. İBB'deki gibi vahim ve kasti yapılan yanlışlar gündeme geldiğinde ortaya yalan atıp gündem değiştirip bunun tartışılmasını istiyorlar. İBB ve diğer belediyelerindeki rezaletlerini kamuoyundan gizleyebiliyorlar. Başka başka konu tartıştırmanın derdindeler.

Bizlerin bu oyuna gelmemesi lazım. Siz zamanında HDP ile işbirliği yapıyorsunuz 'siz yapmayın' deniyor 'kirli ittifak' deniyor ama yine yapıyorsunuz. Bu ittifakın şartlarını herkes gayet iyi biliyor. Hangi partiye hangi kadroların verileceği pazarlık konusu oldu. İşte bunu şimdi gördük. Terörist kökenli insanları hangi kadrolara yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Bunu konuşturmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı'na geliyorum' diye mesaj veriyor. Türkiye'de belediyeler hizmet yönünden kendi içlerinde özerkler ama devlet denetimine tabiler. Yaptıkları iş ve işlemler hem mali hem de idari yönden denetime tabidir. Bu yapı 1960'larda belediye sistemi oluşturulduğunda kuruldu.

Kamu adına hizmet veriyorsunuz ve kamu kaynaklarını kullanıyorsunuz. Siz milletin parasıyla terörist istihdam etmeye kalkarsanız devlet size 'istediğinizi yapın' mı diyecek. 'Ben sandıktan çıktım, 5 yıl bana kimse karışamaz' dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Suçüstü yakalandılar ve hedef değiştirme peşindeler.

Millet dolar konusunda kime hesap soracağını biliyor. 3 sene önce de manipülasyonlar yapıp 'dolar 10 lira olacak' diye milletin canını yaktılar. Şimdi de '25 lira olacak' diye sosyal medyadan gerek diğer kanallardan milleti inandırdılar. Millet de parasının değerini koruma paniğiyle gidip o seviyelerden dolar aldı ama köpük olduğu ortada olan durum ortaya çıktı ve insanların canı yandı.

İktidara muhalefet etmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek için onca yalanı ortaya attılar ve yüzbinlerce insanın canının yaktılar. TL'nin değerinin değer kaybetmesi senin başını göğe mi erdirecek kardeşim? Bu nasıl bir sevinç. İşte bu köpük dağılınca sus pus oldular. Şimdi de gündem belirleme çalışmalarına giriştiler millet de buna şahit oldu."

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