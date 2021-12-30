MB ve TÜİK sonrası hedef MEB! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çapı bu. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar belli. 'Anadolu Müslümanlığı' diye ortaya bir kavram atıyor kendi dininden bile bigane olan biri. Kendi dinine göre insanların yetişmesinden rahatsız olan bir CHP var ortada. CHP zihniyeti 80 yıldır böyleydi de bu kadar pespaye bir politika ve muhalefet yapmıyorlardı.