CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni hedefi MEB!

KILIÇAROĞLU TÜİK VE MERKEZ BANKASI'NA GİTMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve TÜİK'in de kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti. TÜİK'e ise kabul edilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde beklemiş ve algı operasyonunu orada sürdürmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: DEVLET KURUMLARI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Aralık'ta Siirt'te toplu açılış töreninde vatandaşa hitap etti. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, davet edilmediği halde TÜİK'e bir ziyarette bulunmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.

Erdoğan, "Şimdi TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.



Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.



Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de." ifadelerini kullandı.