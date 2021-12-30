Muhalefette kazanabilecek aday tartışması! İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na mesafeli
Millet İttifakı'nda ''kazanabilecek aday'' tartışması yaşanıyor. İYİ Parti'nin ardından CHP içinden de “Kılıçdaroğlu ile bu iş olmaz. Aday koltuk hesaplarıyla tayin edilemez” sesleri yükseldi. Ankara’da yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardıkları:
"Millet İttifakı ve CHP kanasında adaylık konusu tam 1 yıldır devam eden bir tartışma. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri sırasında Kemal Kılıçdaroğlu aday olabileceğinin sinyalini Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla vermişti.
Kemal Kılıçdaroğlu aday olma istediğini gelinen süreçte sürdürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıöçdaroğlu'nun adaylığı konusunda endişeler var. Bu endişeyi dile getiren isim de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oldu.
Koray Aydın, 'Kazanmayacak bir adayı kabul etmiyoruz' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yarışında başarılı olamayabileceğini ima etmişti.
CHP içerisinde de bu durum tartışılıyor. Parti içi muhalefette Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde 'seçim kazanılamayabilir' endişesi taşıyor. Bu konuyla ilgili eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger bir açıklaması oldu.
Erdal Aksünger, 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı parti içi gelecek ve koltuk hesaplarıyla tayin edilemez. Bazı kişileri ve ne yapmak istediklerini bildiğim için uyarı amaçlı olarak söylüyorum. Kimin kazanma ihtimali daha yüksekse tartışmasız aday yapılmalıdır' dedi.
Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanmama ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. İYİ Parti'de de benzer bir endişe var ve HDP'de bunu yakından takip ediyor.
HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar aday belirlenirken kendilerine de sorulmasını talep ediyor ve eğer şartları kabul edilirse Millet İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini ifade etti."
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