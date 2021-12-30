Muhalefette kazanabilecek aday tartışması! İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na mesafeli

Erdal Aksünger, 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı parti içi gelecek ve koltuk hesaplarıyla tayin edilemez. Bazı kişileri ve ne yapmak istediklerini bildiğim için uyarı amaçlı olarak söylüyorum. Kimin kazanma ihtimali daha yüksekse tartışmasız aday yapılmalıdır' dedi.