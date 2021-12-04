Son dakika: TÜİK’in kapısına randevusuz dayanan Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?





Daha önce Merkez Bankası ziyaretinde gösterdiği üzere Kılıçdaroğlu, kendisince "Saray kurumu" olarak gördüğü yapıları baskılama çabası güdüyor. Hayat pahalılığı üzerinden muhalefet yapmayı anlıyorum. Ancak Kılıçdaroğlu bir süredir çok farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Devlet kurumlarını karşısına alan tehlikeli bir muhalefet popülizmi üretiyor. Bürokrasiyi tehdit ederek sindirmeyi hedefliyor. Yani "Dosya gönderenler var" ifadeleri ile devlet memurlarına yönelik "akıllarını başına alsınlar" tehditleri aynı amaca matuf: Devlet memurları üzerinde korku oluşturarak kurumların çalışmalarını engellemek.



Bu itibarla CHP'li yetkililerin TÜİK'i yalancılıkla suçlayan açıklamaları "hesap sorma" tehdidinden öte bir noktaya geçti. "Burası artık devletin kurumu değildir" ifadesi açıktan "devri sabık yapma" iradesinin beyanıdır. Kaldı ki, Dünya Bankası'nın ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülke arasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de.

Ve TÜİK verileri aralıksız uluslararası denetime tabi. Yine de elbette CHP, bu kurumu eleştirebilir. Ancak "Saray rejimi" adı altında yaptığı "kurum karşıtlığı" demokrasimize zarar veren zehirli bir dil taşıyor.





CHP'NİN 'DİN SÖMÜRÜSÜ' MÜ?

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e dair cümleleri tam şu şekilde: "Milyonlarca emekçinin ücret artışı, bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak.

Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı vardır."

Görüldüğü gibi, bir taraftan dindar kesimlerle helalleşme mesajı veren Kılıçdaroğlu, diğer taraftan "zulüm" ve "Firavun" gibi çok sert söylemleri seferber ediyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenleri "hakiki Müslüman" olmamakla suçlamıştı. "Gayri milli," "hakiki Müslüman değil" ve şimdi "Firavun"...