Yerli ve milli dondurarak kurutma tesisi! İlk ihracatını yaptı
Son derece sağlıklı ve uzun ömürlü olan "freeze dry" dondurarak kurutma teknolojisi ile kurutma Dünyada son zamanlarda hızla artış gösterdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokenti’nde bu teknolojiyi yerlileştirmek için proje geliştirildi. Proje başarıyla tamamlandı ve yerli ve milli freeze dry makineleri özel sektörle iş birliği yapılarak seri olarak üretilmeye başladı ilk ihracat da yapıldı. Manisa'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çipiloğlu değerlendirdi.
Prof. Dr. Ali Çipiloğlu'nun açıklamaları:
"Dondurarak kurutmanın ilk safhasında ürünler -40 derecede şartlandırarak donduruluyor. Dondurulmuş ürünler freze dry makinalarına yerleştiriliyor. Bunlar Manisa'da sanayide yerli imkanlarla yapıldı.
Bunlar konvansiyonel ürünlerden daha farklı olarak ürünler daha çok cips kıvamında oluyor. Yaklaşık yüzde 4 nem olduğu için içerisinde mikrobiyolojik aktivite de olmuyor.
Dolayısıyla çok daha kaliteli bu ürünler buna kuru gıda denilmemesi lazım bundan dolayı. Gıdanın başka bir formu olarak adlandırabiliriz.
Ürünlerin tamamen suyu alındıktan sonra dayanım ömrü çok daha uzun oluyor. Makinamız üniversitemiz çerçevesinde oluşturulmuş bir projede düşünüldü daha sonra bir firma tarafından tamamen yerlileştirildi.
Ürünler buraya diziliyor ve çok düşük vakum altında 'sübnimleşme' dediğimiz bir hadse gerçekleşiyor. İçindeki nem alınıyor. Burada işleme tabi tutulan ürünün orijinalinden hiçbir farkı yok.
Hem şekli aynı kalıyor hem de lezzeti aynı kalıyor. Gıda güvenliği açısında herhangi bir nem oluşmadığı için son derece güvenilir bir prosedür.
Bu proje tamamen yerli imkanlarla ortaya çıkan bir proje. Makinanın hiçbir yerinde ithal bir ürün yok diyebiliriz. Sadece birkaç parçası var."
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