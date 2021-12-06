Mersin mitingiyle yeni plan mı yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu neden TÜİK’e gitti?

Dr. Fatma Aksal'ın canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Selahattin Demirtaş çağrı yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de bir miting yapıyor. Mitingde işsiz gençler diye çıkardığı isimlerden biri FETÖ'cü oluyor. Sözde Atatürk'ün partisi dedikleri CHP'nin geldiği nokta tam olarak bu. CHP, HDP'nin kontrolündeki PKK'nın yörüngesine girdi. Bu durum CHP adına üzücü bir hal.

Bizim Edirne'de CHP'ye gönül veren vatandaşımızın şimdi ki CHP'nin üst yönetimi ile hiçbir ilgisi olmayan insanlar. Bugün Meclis'te konuşma yapanlara baktığınız zaman CHP'li mi HDP'li ayırmakta zorlanıyorsunuz. CHP ve HDP birbirlerinin ruh ikizi oldular. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına da en büyük destek Demirtaş'tan geldi.

CHP zulmünü hatırlayan ve hayatta olan vatandaşlarımız var. CHP artık milletin oyuyla iktidar olamayacağını anladığı için çeşitli darbeleri denediler. Millet 15 Temmuz'da darbelere de fırsat vermeyeceğini ortaya koydu artık başla yollara tevessül ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu memurları tehdit ediyor ve çeşitli provakasyonları deniyorlar.

TÜİK'e gidiyor ve baskın yapıyor. Devlet adabı vardır. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Yaptıklarının devlet geleneği ve adabıyla hiçbir alakası yok. Amacı tamamen ülkeyi karıştırmak. Demirtaş'ın, FETÖ'nün ve dış güçlerin çağrılarıyla bu ülkede sokak hareketleri çıkartmaya çalışıyorlar. Gezi türü olaylar bu ülkede yaşatmak istiyorlar. Türk insanını bu tarz sokak hareketlerini geçit vermeyeceğine inanıyorum.

Bu ülkenin güçlenmesinden ve tam bağımsız olmasından rahatsız olan bir kesim var. Ülkemizde de bunların işbirlikçileri var. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inanılmaz mesafeler kaydetti her alanda. Şimdi Akdeniz ve Karadeniz'de kendi doğal gazımızı arıyoruz. Askeri darbelerle bir girişim yaptılar olmadı şimdi ekonomi üzerinden saldırıyorlar.

Çok ciddi bir faiz lobisi var. Çalışmadan para kazanmaya alışan kesim faizin düşmesinden ciddi şekilde rahatsız. Dünya hiç beklenmedik bir süreçten geçiyor pandemiyle birlikte. Türkiye bu süreci kuvvetli bir şekilde atlattı. Biz saldırılara kulak asmayacağız ve üretmeye devam edeceğiz."