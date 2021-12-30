Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine militan siyaseti! Sert tepkiler: Adet haline getirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, militan siyasetini sürdürüyor. TÜİK baskınının ardından şimdi de Milli Eğitim'e gidiyor. CHP Genel Başkanı, militan siyaset anlayışı ile ne amaçlıyor?AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tuba Arslan ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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