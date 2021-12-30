MB ve TÜİK sonrası hedef MEB! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarına olan baskınlarını sürdüreceğini açıkladı ve “Milli Eğitim Bakanlığı’na” geliyorum diye mesaj attı. Kemal Kılıçdaroğlu bu baskınlarla ne yapmaya çalışıyor? Amaçları gündem değiştirmek mi? İBB skandalının üstünü kapatmaya mı çalışıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk değerlendirdi.

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