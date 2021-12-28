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Ekonomik operasyonlar ve manipülasyon! Halkı nasıl mağdur ettiler? Cezalar nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Ekonomik operasyonlar ve manipülasyon! Halkı nasıl mağdur ettiler? Cezalar nasıl olacak?

BDDK dövizle ilgili manipülatif açıklamalar yapan aralarında siyasiler ve gazetecilerin de bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.  Manipülasyonlarla vatandaşı nasıl mağdur ettiler? Piyasaları tedirgin eden açıklamalara nasıl yaptırımlar gelir? Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi.

Prof. Dr. Seyithan Deliduman'ın açıklamaları:

"Dolarda yüzde 40'lık bir değer kaybı yaşanmadı aslında. Hak etmediği şekilde bir yükseliş ve değer kazandı. Manipülatif bir şekilde olmaması gereken bir yere gitti. Belki daha da aşağılara gelmesi gerekiyor.

Değeri bu değildi, olmaması gerekiyor ve olmayacakta ama bu tür spekülatif işlerle ve ekonomik saldırılarla, halkın yanlış yönlendirilmesiyle bu noktaya geldi. Burada bazı vatandaşlar zarar gördü. Bu durum bazılarına da ders oldu.

Sosyal medya dediğimiz alan manipülasyona ve insanları yönlendirmeye çok müsait. Bizim ceza kanunlarımız geçmiş zamanlara göre hazırlandığı için normalde suça azmettirme ve teşvik gibi buna göre düzenlenmiş ama sosyal medya maalesef kontrol altına alınmış değil.

Burada bir takım insanlar sosyal medyayı çok rahatlıkla kötü amaçlara kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bunun hızlı şekilde düzenlemeye kavuşturulması gerekiyor. Var olan yasalar bunun için yeterli değil. Biraz daha ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekiyor.

Bu boşluktan dolayı bu kadar pervasızca, fütursuzca kullanılabiliyor. Sosyal medyaya bakılarak bu tarz eylemler masumlaştırılmaya çalışılıyor ama aslında milyonların yönlendirildiğini ve sonuçta vatandaşların mağdur edildiğini görüyoruz. Bu tür cezaların kişi sayısı da dikkate alınarak düzenlemesi gerekir.

Burada savcılar delillendirmede çok sıkıntı çekmez. Artık buradaki datalar tespit edilebiliyor. Bu mecraya yönelik yasal boşluklar kapatılmalı."

Cezalar nasıl olacak? HALKI NASIL MAĞDUR ETTİLER?
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