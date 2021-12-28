Ekonomik operasyonlar ve manipülasyon! Halkı nasıl mağdur ettiler? Cezalar nasıl olacak?

Burada bir takım insanlar sosyal medyayı çok rahatlıkla kötü amaçlara kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bunun hızlı şekilde düzenlemeye kavuşturulması gerekiyor. Var olan yasalar bunun için yeterli değil. Biraz daha ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekiyor.