Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından otomobil firmaları yeni yıl öncesi harekete geçerek fiyat listelerini güncelledi. Firmalar, sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimlere gitti. İşte Audi, BMW, Fiat, Hyundai, Peugeot, Renault, Volkswagen gibi başlıca markaların güncel otomobil fiyatları.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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