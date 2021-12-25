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Haberler Galeri Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi

Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından otomobil firmaları yeni yıl öncesi harekete geçerek fiyat listelerini güncelledi. Firmalar, sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimlere gitti. İşte Audi, BMW, Fiat, Hyundai, Peugeot, Renault, Volkswagen gibi başlıca markaların güncel otomobil fiyatları.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 14:43
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Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi

Sıfır otomobil almak isteyenler Dolar ve Euro'daki sert düşüşün ardından araştırmalarını hızlandırdı. Otomobil firmaları, son dönemde kur atakları ile birlikte araç fiyatlarına yaptıkları zamları, kurdaki sert düşüşün ardından geri çekmeye başladı.

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Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide Türkiye modeli ve kur korumalı TL mevduat sisteminin döviz kurlarını sert bir şekilde düşürmesinin ardından otomobil firmaları sıfır araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 20'lere varan indirimlere gitti.

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Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi

Önümüzdeki dönemde; Firmaların sıfır otomobil fiyatlarını daha da düşürmesi bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

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Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi
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Firmalar yeni yıl öncesi tek tek açıkladı! Dolar ve euro kurlarındaki sert düşüş sonrası fiyatlar indi | İşte güncel sıfır otomobil fiyat listesi