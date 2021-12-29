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CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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CHP ve HDP’nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP’deki büyük çatışma ne?

Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor? Gizli ittifaktan açık ortaklığa mı? Millet İttifakı-HDP ilişkisi nereye evriliyor? HDP Millet İttifakı'nın lokomotifi mi? Muhalefet partileri "HDP eksenli siyaset" mi izliyor? Muhalefet turuna çıkan HDP, İYİ Parti'yle görüşecek mi? HDP'nin muhalefet partilerine ziyareti neyin işareti? İBB’deki terör iltisaklı çalışanlar ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi avukat Mehmet Ali Özkan değerlendirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın açıklamaları:

"Belediyeler her sene Sayıştay tarafından rutin olarak denetlenir, İBB'ye yapılan da budur. Zaman zaman gelen şikayetlere göre belediyelere özel denetimler olabilir ki bütün belediyeler de buna tabidir. Burada hangi partide olduğuna bakılmaz.

Zaman zaman görevden alma, açığa alma gibi durumlar olur ve bunlar içerisinde her partiden isimler olabilir. İBB'de bir süredir terör örgütleriyle iltisaklı olan isimlerin istihdam edildiğine yönelik olarak ciddi kuşkular vardı. Bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kısmen açıkladı.

Burada bir soruşturma başlatıldı, ancak bu İBB'ye yönelik bir soruşturmadır. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şahsına yönelik bir soruşturma yoktur. Bu olay üzerinden bir mağduriyet yaratma çabası var. CHP'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında adaylık çatışması var. Buradan görevden alınarak mağdur başkan rolüne soyunma çalışıyor.

Ekrem İmamoğlu buradan bir cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da CHP liderliği çıkarmanın derdine düşmüş durumda. Ama burada hukuk işliyor. Burada yapılan iş ve eylem sorgulanıyor başkanın şahsına yönelik bir durum söz konusu değildir. Burada siyasi bir operasyon söz konusu değildir. Suçlu değillerse korkmalarına gerek yok.

CHP içerisinde neredeyse 2 yıldan veri çok yoğun bir adaylık tartışması yaşanıyor. Kılıçdaroğlu bir yandan kendi tabanını ikna etmeye çalışıyor bir yandan ittifak ortaklarını buna razı etmeye çalışıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir mücadele var.

Erken seçim istedikleri yok, sadece kendi tabanlarına ve teşkilatlarına her seçim olabilir mesajı vermeye çalışıyorlar. 6-7 parti bir araya gelmeye çalışıyorlar. HDP'nin ittifakta yer alacağı pozisyonu netleştirme gayretindeler. Bu süreçte diğer ittifak ortaklarını da HDP'ye alıştırmaya çalışıyorlar. Milliyetçi olduğunu iddia eden İYİ Parti açısından kolay bir süreç değil.

Erken seçim söylemini gündem de tutarak bunu baskılamaya çalışıyorlar. Yeni sistem koalisyonlar dönemini bitirdi. Cumhur İttifakı olarak seçimin defalarca zamanında yapılacağını ifade ettik. Onların erken seçim söylemi sadece kendi tabanlarına mesaj vermek.

Dolarda birkaç aydır spekülatif olarak devam eden bir süreç var. Piyasaların kapalı olduğu anda bir anda çok hızlı şekilde yükseldi. Bunun suni bir yükseliş olduğu ve köpük olduğu defalarca belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüş yaşandı ve şu anda 11'lere kadar geriledi.

Muhalefet buradan bir erken seçim çıkarma derdine düştü. Ama onlar 20 Aralık'taki hamleyi asla beklemiyorlardı. Buradan kazanç elde etmeye çalışanlar bir takım açıklamalar yaptı. Bunlar ihanetten başka bir şey taşımıyor."

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