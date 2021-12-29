CHP ve HDP’nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP’deki büyük çatışma ne?

Dolarda birkaç aydır spekülatif olarak devam eden bir süreç var. Piyasaların kapalı olduğu anda bir anda çok hızlı şekilde yükseldi. Bunun suni bir yükseliş olduğu ve köpük olduğu defalarca belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüş yaşandı ve şu anda 11'lere kadar geriledi.