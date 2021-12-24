Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

Dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerin ardından Başkan Erdoğan açıklaması sonrası tansiyon düştü. Dolar adeta çakıldı 12 TL altına geriledi. Yakın dönemde doların nasıl bir çizgi izleyeceği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Dolar 10 TL'nin altına düşer mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dolar TL'de 4 günde yüzde 40 değer kaybı dikkat çekti. Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Robin Brooks ise yatırımcılara uyarılarda bulundu. Peki; dolar kaç lira olacak?