24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

Dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerin ardından Başkan Erdoğan açıklaması sonrası tansiyon düştü. Dolar adeta çakıldı 12 TL altına geriledi. Yakın dönemde doların nasıl bir çizgi izleyeceği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Dolar 10 TL'nin altına düşer mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dolar TL'de 4 günde yüzde 40 değer kaybı dikkat çekti. Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Robin Brooks ise yatırımcılara uyarılarda bulundu. Peki; dolar kaç lira olacak?

Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 14:06
  • 1
  • 10
Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

Dolar kaç lira olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? 4 günde yüzde 40 değer kaybeden ve adeta çakılan doların yakın dönemde ne kadar olacağı merak ediliyor. Dolar/TL kurunda yaşanan sert yükselişlerin ardından Başkan Erdoğan açıklamasıyla doların ateşi düştü. Yeni alınan önlemlerle birlikte dolar 12 lira altına çekildi. Dolarda düşüşün devam edip etmeyeceği gündemde araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki; dolar kaç lira olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

Ünlü ekonomist Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı ve yatırımcılara uyarılarda bulundu.

  • 3
  • 10
Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

  • 4
  • 10
Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

TL şu anda gerçek değerine göre yüzde 30 yukarıda. Bu döviz kuru suçraması Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor.

  • 5
  • 10
Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?

O dönem de Türk Lirası'nın gerçek değerlemesi 5.5 TL idi. Bu rakamın yüzde 31 üzerine çıkarak TL 7.20'yi görmüştü.