24 Aralık 2021, Cuma
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Dolar 10 lira bandına geriledi | 24 Aralık Cuma günü en güncel dolar fiyatı - CANLI takip
Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde 18 lirayı aşan dolar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin ardından, sert bir düşüş yaşadı. Yaşanan düşüş etkisini sürdürmeye devam ediyor. 24 Aralık Cuma günü 10 lira bandına kadar gerileyen Dolar/TL'den son durum ne? En güncel dolar fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.