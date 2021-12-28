Döviz düştü stokçular zarar etti: Araçlar ellerinde kaldı! Araç başına 100 bin lira zarar ettiler

İMAS Dernek Başkanı Hayrettin Ertemel, "Şu anda onların ellerinde araçlar kalacak. belki 6 belki 8 ay tekrar aldıkları seviyeye gelene kadar bekleyecekler. Bu da onlara bir ders olsun. Stokçuluk yapanlar bunların bedelini ödesinler" dedi.