Döviz düştü stokçular zarar etti: Araçlar ellerinde kaldı! Araç başına 100 bin lira zarar ettiler
Dövizdeki spekülatif yükseliş yeni ekonomi politikası açıklanınca sona erdi, dolar yüzde 40 değer kaybetti. Bu durum sıfır araç fiyatlarına da yansıdı, stok yapanlar ise ciddi zarar etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasını açıklamasının ardından döviz birkaç gün içinde yüzde 40 eğer kaybetti.
Döviz kurundaki düşüle birlikte stokçuların elindeki stok araçlar deyim yerindeyse ellerinde patladı. bazı araçlardan 100 bin lira zarar edenler bile var.
İMAS Dernek Başkanı Hayrettin Ertemel, "Şu anda onların ellerinde araçlar kalacak. belki 6 belki 8 ay tekrar aldıkları seviyeye gelene kadar bekleyecekler. Bu da onlara bir ders olsun. Stokçuluk yapanlar bunların bedelini ödesinler" dedi.
PEKİ İKİNCİ EL FİYATLARI NE ZAMAN DÜZENE GİRECEK?
Hayrettin Ertemel, "Şu anda fiyatlarda düşüş olsa bile tedarikte sıkıntı var. Tedarikte yaşanan sıkıntılar 2. ya da 3. ayda düzelir diye düşünüyoruz. Bu aylarda fiyatlar düşer diye düşünüyoruz." diye konuştu.
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