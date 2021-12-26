Usta sanatçı Ahmet Özhan'dan dikkat çeken sözler: Cumhurbaşkanımız dolara da "one minute" dedi

Hiç boş geçmedim yani." Çocukluğundan beri onu alıp başka diyarlarlara götürecek, belki de kendi ruhuna yaklaştıracak bir 'beyaz sakallı dede' özlemi çekmiş Özhan: "Ben çocukluk ve ilkgençlik dönemlerimi çok büyük bir romantik hayalperest olarak geçirdim. Şöyle bir hayalim vardı: Bir gün karşıma beyaz entarili, uzun beyaz sakallı bir dede çıkacak, elini uzatacak ve bana, 'Gel Ahmet, hadi gidelim' diyecek, ben de 'Peki' diyeceğim ve dedeyle gideceğiz. Nereye bilmiyorum ama gideceğiz, bir yerlere gideceğiz. 'Bir yer' var, neresiyse orası, bilmiyorum ama hissediyorum, 'bir yer' olmalı ve mutlaka ben o yere gitmeliyim. Olduğum yer beni mutlu etmiyor çünkü, neden, onu da bilmiyorum, çocuğum işte yahu, yedi-sekiz yaşında varım yokum yani, çok da sevilen bir çocuğum, gözler üstüme titriyor, babamdan ne kadar tırsıyor olsam da o yokken şımarıklığımın sonu da yok ama buna rağmen olduğum yer beni mutlu etmiyor. Tatminsizlik falan da değil, varlığını hissettiğim bir yer var ve o yere ancak aksakallı, beyaz entarili bir dede ile gidebilirim. Annemmiş, babammış, evmiş, ararlarmış, ağlarlarmış, aklımın ucuna bile gelmiyordu." Hayatının ilerleyen dönemlerinde bu ak sakallı dede hayali, tasavvufta, müzikte hayatının her döneminde başka kılıklarda karşısına çıkmış Özhan'ın. "Kim bilir belki de ben şimdi başkalarının, gençlerin ak sakallı dedesiyimdir" diyor.