Rafta fiyatlar ne zaman düşecek? Hızla düşen döviz kurları etiketlere nasıl yansıyor?

Marketler bir an önce olması gereken noktaya getirmeli. Bazı marketler ürünleri pahalı aldığını nasıl ucuz satacağını ifade ediyor. Ancak bunlar ucuz aldıklarını pahalı sattılar. Fiyatlar roket gibi çıktı ama aşağı inerken kağnı arabası gibi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN