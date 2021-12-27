Rafta fiyatlar ne zaman düşecek? Hızla düşen döviz kurları etiketlere nasıl yansıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurları raflara nasıl yansıdı? Döviz kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle market fiyatları düştü mü? Son durum ne? Gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklamaları:
"Geçen haftaya kadar kurdaki aşırı yükselmesi ve doların değerinin artması nedeniyle tüketicilerin bir kısmı endişelendi ve toplu alımlar yaptılar. Fiyatlar şu anda tam anlamıyla düşmedi ama düşme eğilimine girdi.
Toplu alımlar yapanlar yağ, şeker, un ve bebek bezi gibi ürünleri fazla fazla aldılar. Ortaya çıkan tabloda dolar büyük ölçüde geriledi. Bu noktada fiyatların süratle indirilmesi lazım. Gittikleri marketlerde etikette yazması zorunlu olan fiyat değişim tarihine dikkat etsinler.
Bir peynir markası ile ilgili şikayetler geldi. Fiyatın 33 liradan 52 liraya çıktığı ihbarı oldu, ben de gittim gerçekten marketlerde bu fiyatların oluştuğunu gördüm. Dolar düştükten sonra fiyat artırılması hayret verici.
Bazıları da indirim yapıyormuş gibi çok şişirdikleri fiyatları biraz aşağı aldılar ama bu yeterli değil. Şu anda Fiyatların daha geri gelmesi lazım. Tüketiciler ihtiyaçlarında fazla alışveriş yapmamaya özen göstermeli.
Marketler bir an önce olması gereken noktaya getirmeli. Bazı marketler ürünleri pahalı aldığını nasıl ucuz satacağını ifade ediyor. Ancak bunlar ucuz aldıklarını pahalı sattılar. Fiyatlar roket gibi çıktı ama aşağı inerken kağnı arabası gibi."
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