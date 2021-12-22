CHP’li İBB’nin Halk Ekmek çelişkisi! Murat Ongun, Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama’yı yalanladı!

İBB BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR

İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda; halk ekmeğin İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesine onay verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.

GÖKKUŞ: EKMEK TAM SAATİNDE TESLİM EDİLMİYOR

SABAH'a konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı. Faruk Gökkuş şunları söyledi: "Halk Ekmek Edirnekapı'daki ekmek üretim fabrikası 6 üniteden oluşuyor. Şu an 2 vardiya çalıştırılıyor. 3'üncü vardiya çalışmıyor. Bu da 8 saat üzerinden en az 350 bin adet ekmek yapar. Bu durumda vatandaşa 350 bin adet ekmek az ulaştırılamıyor. Halk Ekmek'in sistemini bozdukları için de bayi sahiplerinin istedikleri kadar ekmek gönderilmiyor. Ekmek bayii 500 ekmek istiyorsa 300 ekmek gönderiliyor büfelere. Büfe ve bayi satış yerleri bizim bıraktığımızdan daha az sayıda. En son 554 büfe, bakkal ve market dahil 397 bayi ile 951 noktada vatandaşın Halk Ekmek'e ulaşma imkanı varken bugün mecliste AK Parti grubu olarak verdiğimiz 140 büfe açılma yetkisinden yaklaşık 60 tanesini yerine getirebildiler. Şu anda yönetim 603 büfe, 307 bayi ile toplamda 910 civarında ekmeği halka ulaştırıyor. Bu işte samimiyet gösterseler bizim verdiğimiz yetkiyi kullansalar tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz. Ayrıca vatandaş ekmeğin geliş saatini biliyor. O saate göre büfeye gidiyor. Maalesef ekmek de tam saatinde teslim edilmediği için insanları kuyruğa mahkum ediliyor."