27 Aralık 2021, Pazartesi
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İçişleri Bakanlığı İBB’ye özel teftiş başlattı! PKK, DHKP-C ve FETÖ’cüler İBB’ye nasıl alındı?
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı 557 kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı söz konusu kişiler hakkında inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.