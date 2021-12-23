Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü yapılan Kabine toplantısında sonra açıkladığı ekonomik tedbirler dolarda rüzgarı tersine çevirdi ve sert düşüşler yaşandı. TL koruma altına alınırken vatandaşlara ve piyasaya güven geldi. Ancak doların yükselişiyle hükümetin gideceğini düşünen kaos ve kriz peşinde koşan muhalefet doların düşmesiyle yeni sisteme kulp takmaya başladı. Peki muhalefet neyi amaçlıyor? Doların düşmesi neden rahatsız etti? Adayı bile olmayan muhalefet neden erken seçim istiyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan değerlendirdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın açıklamaları:
"Döviz çıktığını için bizi suçladılar, döviz indiği için bizi suçladılar bunlar da ne yaptığını bilmiyor. Bunlar muhalefete de muhalefet. Böyle bir tarzları var. Bunlar oldukları yeri beğeniyorlar. Milletimiz bunlara iktidar yüzünü göstermiyor. Bu millete faydası olmayan tarzlarını devam ettiriyorlar.
Yeni devreye alınan sistemin gizli faizle felan alakası yok. Bunlar, biz suyun üzerinde yürüsek bunda bir keramet olduğunu değil de tam tersine 'yüzme bilmiyorlardı' derler. Dolar yükseldiği sevinip hükümetin gideceğini düşünenler alınan tedbirler kurun düşmesine üzülüp yeni ekonomik paketlerine kulp takmaya kalktılar.
Bunlar Türkiye'nin çaresiz olduğunu düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerinde ve bugüne kadar kurulan bütün komploları ters düz etmiş. Her girdiği mücadeleden zaferle çıkmış bir liderimiz var. İnanmış bir kadarı var, Türkiye'nin çok büyük imkanları ve yükselen bir potansiyeli var. İşte Türkiye ile savaşa kalkanlar bunun hesabını iyi yapacak.
Efendileri Biden'ın desteği ve işaretiyle buradan ümitlendiler ama başaramadılar, başaramayacaklar. Bunların adayı ortada yok. Onlarda kim olduğunu bilmiyor artık dış güçler kimi işaret ederse o aday olacak herhalde. Erken seçim isteyenler adaylarını açıklamak için erken olduğunu söylüyor. Bunların amacı erken seçim değil aslında Türkiye'de siyasi krizini var olduğunu halkın bilinçaltına göndermeye çalışıyorlar.
Muhalefetin huyu budur. Seçimde yenilir ertesi gün yine seçim ister. Bu bir stratejidir, aynı şeyleri sürekli tekrara ederek 'Türkiye yönetilemiyor' algısıyla toplumu ikna etme derdinler. Daha bizim yapacağımız projeler vereceğimiz müjdeler var. 2023 yılına giderken son düzlükte Türkiye'yi yolundan çevirmek istiyorlar ama mümkün değil.
Oldu bitti ile bizi alaşağı etme derdindeler ve ellerindeki bütün mühimmatı kullanıyorlar. Her türlü hamleyi yapma derdindeler. Bunların derdi kaos ve kriz buradan da siyasi rant elde etme. Akıl hocalarından destek alıyorlar. Biz bunlara destek veren küresel aktörlerle de çarpışıyoruz.
'Millet sizi istemiyor' diye algı oluşturmaya çalışıyorlar ama nafile. Eğer bizi millet istemeseydi pazartesi günü açıklanan paket bu ortamı oluşturmazdı. Türkiye liderine güvendi. Manipülasyonlarla 18 liralara çıkartılmış dolar 11 liralara kadar düştü. Milletimiz işinde gücünde ve kendi geçiminin derdinde. Ama bu muhalefet kaos çıkartarak vatandaşı korkutmaya çalışıyor.
Küçük ve orta sanayi bölgelerine gidin bakın ye yok. Sürekli olarak iş alımları var. Doların yükselmesine seviniyorlar bunlar. Bu ülkede Merkez Bankası başkanlığı yapmış biri 'gidip dolar alın' diye konuşuyor. Bunu nasıl izah edeceksiniz. Bu siyasetle açıklanabilir mi?"
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