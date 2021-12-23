Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı?

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın açıklamaları:

"Döviz çıktığını için bizi suçladılar, döviz indiği için bizi suçladılar bunlar da ne yaptığını bilmiyor. Bunlar muhalefete de muhalefet. Böyle bir tarzları var. Bunlar oldukları yeri beğeniyorlar. Milletimiz bunlara iktidar yüzünü göstermiyor. Bu millete faydası olmayan tarzlarını devam ettiriyorlar.