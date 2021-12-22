ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Dolar daha da düşecek

"VATANDAŞ KURYUĞA GİRDİ..."

Aydın, "İki gündür özellikle bu işin kalbi Kapalıçarşı'dır. Buraya baktığımız zaman bugün oradaki önemli ve büyük ölçüdeki esnafla görüştüğüm kadarıyla vatandaş 50 dolar 100 dolar dahi bozmak için kuyruğa girmiş durumda... Yani böyle güzel bir durum var. İnsanlar hükümetimizin almış olduğu bu karara, tedbire güvendiler." dedi.

"DOLAR DAHA DA DÜŞECEK"

"Önümüzdeki süreçte uygulanacak olan ekonomik modelle özellikle vatandaş kısmındaki durum önemli "diyen Aydın, "Faiz tarafındaki etkilenmeden dövizde kalmayın gelin ve Türk lirasında paranızı faize yatırındaki en büyük avantaj vatandaşlarımız nezdindeydi. Bununda karşılığı görüldü. (Dolar ve eurodaki düşüş) Bu durum daha da düşeceğinin göstergesidir." şeklinde konuştu.