ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Dolar daha da düşecek
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, A Haber'de yayınlanan "Sebep Sonuç" programında ekonomi gündemine dair önemli mesajlar verdi. Aydın, hükümetin hamlesi öncesi belli kesimlerce oynanan "DOLAR" oyununa dikkat çekti. Aydın, "2 günkü verilere bakıldığında; dünkü verilerde yaklaşık 3 milyar dolar bandında şirketlerde bir alım söz konusu. Yani hala bir manipülasyon söz konusu." dedi. Vatandaşın hükümete destek verdiğini söyleyen Aydın, "Dolar daha da düşecek" mesajını verdi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Melih Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "SEBEP SONUÇ" programında döviz ve kurda yaşananlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
"VATANDAŞ KURYUĞA GİRDİ..."
Aydın, "İki gündür özellikle bu işin kalbi Kapalıçarşı'dır. Buraya baktığımız zaman bugün oradaki önemli ve büyük ölçüdeki esnafla görüştüğüm kadarıyla vatandaş 50 dolar 100 dolar dahi bozmak için kuyruğa girmiş durumda... Yani böyle güzel bir durum var. İnsanlar hükümetimizin almış olduğu bu karara, tedbire güvendiler." dedi.
"DOLAR DAHA DA DÜŞECEK"
"Önümüzdeki süreçte uygulanacak olan ekonomik modelle özellikle vatandaş kısmındaki durum önemli "diyen Aydın, "Faiz tarafındaki etkilenmeden dövizde kalmayın gelin ve Türk lirasında paranızı faize yatırındaki en büyük avantaj vatandaşlarımız nezdindeydi. Bununda karşılığı görüldü. (Dolar ve eurodaki düşüş) Bu durum daha da düşeceğinin göstergesidir." şeklinde konuştu.
"HALA BİR MANİPÜLASYON SÖZ KONUSU"
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği mesajlar ve sonrasında yaşananlara dikkat çeken Aydın, "İki günkü verilere bakıldığında; dünkü verilerde yaklaşık 3 milyar dolar bandında şirketlerde bir alım söz konusu. Yani hala bir manipülasyon söz konusu. Bir taraftan ülkenin vatandaşı, önemli bir yüzdesi güven duymuş durumda." ifadelerine yer verdi.
"İÇİNİN BOŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK..."
Aydın şu tesptilerde bulundu;
"Hala belli bir kesim dolar 17-18 TL'ye çıkarken bu işin bir balon olduğunu, içinin boş olduğunu, böyle bir artışın hiçbir iktisadi bir temele dayanmadığını, iş dünyasında hiçbir krizin, problemin olmadığını, fabrikalarımızın önemli bir ölçüde yüzdesel bazda kapasitelerini doldurduklarını, 2020'nin ilk yarısında siparişlerle ilgili bir problemlerinin olmadıklarını dolayısıyla ülkede ekonomik olarak bir problemin olmadığı bir dönemde ekonomik bir manipülasyonla birlikte bu dövize dokundular. Ve bunun içinin boş olduğunu gördük."
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