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Haberler Galeri Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar ve euro'da yaşaanan düşüş araba fiyatlarına da yansıyor. Bazı otomobil markaları fiyatlarını yeniden güncellemeye aldı. Uzmanlar, dövizde yaşanan düşüş sonrası sıfır kilometre otomobil markalarının fiyat listelerini güncellediğini, aşağı yönlü bir revizyon olacağını belirtti. Araba almak için arayışını sürdüren vatandaşlar sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını sorguluyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 20:46
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Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları pandeminin etkisi ve çip krizi sonrasında artış yaşamıştı. Bu süreçte araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayal kırıklığı yaşamıştı. Dolar ve euroda yaşanan düşüş sonrasında bazı markalar otomobil fiyatlarında güncelleme yaptı. 9 otomobil firması sıfır araç fiyatları için indirim yaptı. Araba sahibi olmak isteyenler için markaların yaptığı güncellemeleri haberimizde derledik. İşte, güncel sıfır ve ikinci el araba fiyatları...

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Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamanın ardından döviz kurlarındaki sert düşüşün olumlu yansımaları, otomotiv sektöründe görülmeye başlandı.

Bazı otomotiv markaları, internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime giderken, bazı markaların da kur kaynaklı zammı iptal ettiği öğrenildi.

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Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

RENAULT FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Kısa süre önce yapılan son zamdan sonra Clio'nun giriş seviyesi 361.000 TL'ye kadar çıkmıştı. Açıklanan yeni fiyat listesinde yeniden yüzde 50 vergi dilimine düşerek 247.000 TL'ye gerilediğini görüyoruz. En pahalı versiyon 465.900 TL olmuştu. Bu versiyonun da 394.000 TL'ye düştüğünü görülüyor.

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Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Bunun yanı sıra Renault Taliant'ın da giriş seviyesi 321.000 TL'ye gerilemiş. Bunun hemen öncesinde 399.000 TL'ye kadar çıkmıştı. Ekim ayında, yani sadece iki ay önce ise 194.900 TL'den başlıyordu. Son zamla birlikte 674.000 TL fiyat etiketine sahip olan elektrikli Renault Zoe'de şu an 551.000 TL seviyesinde.

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Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Renault Megane Sedan, iki gün önce 462.000 TL başlangıç fiyatına sahipti. En pahalı versiyonu 676.900 TL seviyesini görmüştü. Bugün yayımlanan fiyat listesine baktığımızda ise giriş seviyesinin 385.000 TL'ye, en pahalı versiyonun ise 569.000 TL'ye gerilediğini görüyoruz. Ekim 2021'de Megane Sedan'ın başlangıç fiyatı 249.900 TL idi.