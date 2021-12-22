Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları pandeminin etkisi ve çip krizi sonrasında artış yaşamıştı. Bu süreçte araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayal kırıklığı yaşamıştı. Dolar ve euroda yaşanan düşüş sonrasında bazı markalar otomobil fiyatlarında güncelleme yaptı. 9 otomobil firması sıfır araç fiyatları için indirim yaptı. Araba sahibi olmak isteyenler için markaların yaptığı güncellemeleri haberimizde derledik. İşte, güncel sıfır ve ikinci el araba fiyatları...