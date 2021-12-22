22 Aralık 2021, Çarşamba
Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...
Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar ve euro'da yaşaanan düşüş araba fiyatlarına da yansıyor. Bazı otomobil markaları fiyatlarını yeniden güncellemeye aldı. Uzmanlar, dövizde yaşanan düşüş sonrası sıfır kilometre otomobil markalarının fiyat listelerini güncellediğini, aşağı yönlü bir revizyon olacağını belirtti. Araba almak için arayışını sürdüren vatandaşlar sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını sorguluyor...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 20:46
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