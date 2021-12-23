Umudu dolar olan İP’li Durmuş Yılmaz geri adım atmak zorunda kaldı

DOLAR DÜŞÜP TL DEĞER KAZANIRKEN "BU BİR ALIM FIRSATIDIR" DEMİŞTİ

Bu sert düşüş sonrası Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz "Bu bir alım fırsatıdır" demişti.

Yılmaz'ın bu sözleri tepki çekmiş, bazı kesimler tarafından spekülasyon olarak adlandırılmıştı.