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Döviz düştü şimdi sıra etiketlerde! Süt fiyatları düştü mü, gübreye indirim geldi mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Döviz düştü şimdi sıra etiketlerde! Süt fiyatları düştü mü, gübreye indirim geldi mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi önlem paketinin ardından dolarda sert düşüşler yaşandı. Döviz kurundaki düşüş süt ve yem fiyatlarına da yansıyacak mı? Yanıtı merak edilen sorulardan biri de bu. Ayrıntıları A Haber ekiplerinden Hasan Özdemir, İbrahim Doğan Bursa ve Konya’dan aktardı.

A Haber muhabiri Hasan Özdemir'e açıklamalarda bulunan Bursa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Süt fiyatları 8 Aralık'tan itibaren 4,70 kuruş açıklanmıştı. Bu fiyattan satışlar devam ediyor." dedi.

Doların geçen hafta aşırı yükselmesiyle fahiş fiyatlara dikkat çeken Nazif Tuna şöyle konuştu:

"Dolar sebebiyle marketlerde süt fiyatları 15-16'ya kadar çıkmıştı. Bu rakamlar fahişti ve piyasa fiyatlarını yansıtmıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik programı açıklamasıyla doların sert düşüşü gerçekleşti.

Ancak marketlerde üretilen sütlere baktığımız zaman hızla yükselen fiyatların sert düşmediğini görüyoruz. Bizde buradaki fiyatların aşağı düşmesini bekliyoruz.

Bugün fiyatlara baktığınız zaman 15 liraları görüyoruz ancak bazı firmalar 8 liraya kadar çekmiş durumda. Ancak hala yüksek fiyattan süt satan firmalar var ve onlarda da fiyatların düşmesini bekliyoruz."

A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:

"Geçtiğimiz hafta 18 liraların üstünde olan dolar kuru 11'lere kadar geriledi. Bu durum tarım ürünlerine yansıdı. Gübre fiyatlarında yüzde 20 indirim yapıldı.

Şu anda vatandaşlar gübre fiyatlarına indirimli şekilde ulaşabilir. Bölgede bir hareketlilik söz konusu kamyonların, TIR'ların gübre almak için beklediğini görebiliyoruz.

Kış aylarının geçmesinin ardından mart ve nisan aylarında tarım arazilerine gübre atılacak. İşte indirimde sonra bölgede bir hareketlilik başladı."

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