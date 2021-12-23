2021’i rekorla kapatmaya hazırlanıyor! Türkiye-İtalya arasındaki ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek

POTANSİYEL VAR

Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri de İtalyan firmalarının işbirliğine son derece açık. Bu sektörlerin yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve turizm sektörleri de işbirliği potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021 sonunda 20 milyar doları geçeceğini söyledi.

REKOR TİCARET SENESİ

Manzini, "İtalya'dan Türkiye'ye ilgiyi arttırmak ve daha fazla yatırımcıya hitap etmek istiyoruz. Aynı zamanda İtalya'ya Türk şirketlerinin ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Birçok açıdan olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. İkili ticaret açısından rekor bir sene... 20 milyar dolar aşılacak.Bizim elimizdeki veriler en yüksek seneyi geçirdiğimizi gösteriyor. Bu da çok dengeli bir ticareti, İtalya- Türk firmaları arasındaki ilişkilerin ne kadar iç içe, ne kadar derin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.