Dolar için flaş tahmin! Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında açıkladı: 5-6 TL’yi görebilir

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİDE AYNI BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye'yi ekonomide de aynı başarıya ulaştırmaya kararlıyız. Fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor. Bu sıkıntılarla başa çıkabilecek iradeye biz ahibiz. Hükümet olarka gerekli adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili bakanlıkalrımız ve ilgili kurumlarımız harekete geçmiştir. Meclisimiz de stokçulara ağır cezalar içeren kanunu kabul ederek buna katkı sağladı.

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflar değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.