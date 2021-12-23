Dolar için flaş tahmin! Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında açıkladı: 5-6 TL'yi görebilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrası dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında dolar ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıklarken, doların 5-6 liraları görebileceğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. 18.40 ile zirveden işlem gören dolar, açıklamalar sonrasında hızla değer kaybetti. Dolardaki düşüş yüzde 30'u aştı. Uzmanlar, yeni ekonomi modeli hayata geçmeye başladıkça piyasanın dengeye gelebileceğini değerlendiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI KONUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doların düşmesine neden olan açıklamaları şu şekilde:
"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİDE AYNI BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"
Türkiye'yi ekonomide de aynı başarıya ulaştırmaya kararlıyız. Fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor. Bu sıkıntılarla başa çıkabilecek iradeye biz ahibiz. Hükümet olarka gerekli adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili bakanlıkalrımız ve ilgili kurumlarımız harekete geçmiştir. Meclisimiz de stokçulara ağır cezalar içeren kanunu kabul ederek buna katkı sağladı.
"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"
Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflar değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.
Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz. KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SONRASI DOLAR GERİLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.
Dolar/TL, bugün sabah saat 09.00 itibarıyla 11.9221'den işlem görüyor.
DOLAR İÇİN FLAŞ TAHMİN
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş dolarda yaşanan düşüşe yönelik A Haber canlı yayınına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu.
Erbaş'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
YILBAŞI DOLAR İÇİN KRİTİK TARİH
3 aylık bir süre içinde mevduat ve tarihsel açıdan baktığımızda Türk Lirası tarafından kalınacak gibi duruyor. Kurdaki yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurdaki geri çekilme sonrası yeni yılın ilk aylarında büyüme ve ihracat rakamlarıyla birlikte Türkiye'ye bir fon girişi olacak.
YIL SONU KAPANIŞI NASIL OLUR?
Geçen yılın kapanışı 7.30 civarındaydı. Bir süre daha 11 TL-14 TL arasında gidip gelebilir. Cari fazla tarafında yaratılmak istenen gelişmeler sonuçlanıp devamı gelirse Türk Lirası daha da değerlenir.
YUKARIYA DOĞRU KISITLI HAREKET OLUR
Dolardaki düşüş nereye kadar devam edebilir bilmiyorum ama yukarı doğru hareketler kısıtlı olacaktır.
DOLAR 5-6 TL'Yİ GÖREBİLİR
Kur ve para birimimiz değer kazandıkça biz 5-6-7 liralara gidebiliriz. Ama bu sefer orayı da dengelemek için başka şeyler yapmalıyız. O açıdan belirlenebilir ve doğal süreçlerle para birimi değerlenmesi olabilir.
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