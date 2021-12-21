Dolarda düşüş sürer mi? Yeni ekonomi paketi neler sağlayacak? Vatandaşlar ne yapmalı?

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni TL enstürümanla ilgili açıklamaları olacak ve daha detaylı bilgilere sahip olacağız. Bankalar Birliği de bu konuda bir açıklama yapacak. Dün akşam 1 milyar doların üzerinde bir çözülme oldu.