Dolarda düşüş sürer mi? Yeni ekonomi paketi neler sağlayacak? Vatandaşlar ne yapmalı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam Kabine toplantısının ardından açıkladığı ekonomi paketinin ardından dolar kurunda sert düşüşler yaşandı, vatandaşlar günün ilk ışıkları ile beraber döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki dolarda düşüş sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör değerlendirdi.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları:
"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni TL enstürümanla ilgili açıklamaları olacak ve daha detaylı bilgilere sahip olacağız. Bankalar Birliği de bu konuda bir açıklama yapacak. Dün akşam 1 milyar doların üzerinde bir çözülme oldu.
Bizde akşam saatlerinde piyasa açık değildi ancak Forex piyasalarında 24 saat işlem yapılıyor. Bugün asıl yansımalar ortaya çıkacaktır. Bir miktar daha düşüş yaşanabilir. Sorun seviyenin nerede olduğu değil vatandaşlarda oluşan algıdaydı.
Türk lirasında değer kaybı vardı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ve 5 adımlı ekonomi paketinin ardından bu kayıpların yarısı geri alındı. Ben bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Burada asıl olan hükümet psikolojiyi kırmış oldu."
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