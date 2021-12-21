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Dolarda düşüş sürer mi? Kurdaki yükselişe karşı yeni finansal alternatifler neler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Dolarda düşüş sürer mi? Kurdaki yükselişe karşı yeni finansal alternatifler neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıkladı. Ekonomide 5'li önlem paketi sonrası döviz kurunda sert düşüş oldu. Alınan bu tedbirlerin sıcağı sıcağına hemen kur üzerinde etkisi oldu. Kurdaki düşüş yüzde 33'ü geçti. Düşüş sürer mi? Hükümetin yeni adımları sonrası ne olacak? Kurdaki yükselişe karşı yeni finansal alternatifler neler? Elinde döviz olanlar ne yapacak? Bu düşüşler etiketlerdeki fiyatlara yansıyacak mı?  Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Salih Cora değerlendirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın açıklamaları:

"Biz dün akşam komisyonda asgari ücret ile ilgili çalışmaları yürütüyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sadece dolar düşmedi. Aynı zamanda muhalefet partilerinin milletvekillerinin yüzleri de düştü. Onların bu hallerini açıkçası bir talihsizlik olarak görüyorum ve çok üzülüyorum.

Muhalefet partisinin milletvekilleri dolar düşünce de tepki gösterdiler. Bu da onların siyasetinin çıkmaz girdiğinin göstergesidir. Doların düşüşünün de tehlikeli olduğunu bile söylediler ve bunula ilgili varsayımlar ortaya koymaya çalıştılar. Bu da Türkiye'de muhalefetin öngörüsüzlüğünü ve kabiliyetsizliğini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tam anlamıyla güven veren bir konuşmaydı. Geleceğe yönelik güven veren yeni ekonomi modelinin perçinleştiren ve almış olduğu mücadele kararını tasdikleyen bir konuşmadır. Burada hiçbir şekilde faiz artırımı söz konusu değildir. TL'ye ve ülkenin yapmış olduğu yatırıma güvenin mesajıdır.

Burada sadece ekonomi temeli olmayan yükselişe vurgu yapılmıştır. Doların 6 Euro'nun 8 TL'nin üzerindeki artışının bir köpükten ibaret olduğunu algı tetikçilerinin özellikle gerilimi yaptığını dolarında boş çuval gibi yuvarlandığını hep beraber gördük. Türkiye'yi döviz sarmalının içine çekmek isteyenlerin hayalleri boşa çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın, ihracatçının ve ticaretle uğraşan herkesin kaygılarını ortadan giderecek bir yaklaşım ortaya koydu. Uzun vadeli kur perspektifini ortaya koyması ihracatçıya güven verdi ve saatler içerisinde TL lehine büyük bir hareketlilik olmuştur.

Dolardaki düşüş daha da devam edecektir ve ekonomik model ayakları daha sağlam yere basacaktır. Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Ekonomi tetikçilerinin yükseltilmeye çalışan dolara rağmen biz yatırımlara devam ediyoruz. Ürerime ve ihracata devam ediyoruz, Türkiye son yılların en çok büyüme kaydeden ülkesi olmuştur.

Türkiye ilk kez 2 üst üste cari fazla verdiği bir dönemi yaşadı. Türkiye bütün sıkıntıları üretimle yola devam ediyoruz. Biz TÜSİAD'ın geçmişini ve sicilini çok iyi biliyoruz. Hiçbir zaman Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisine yönelik olarak atılacak adımlarda başını kaldırdığını görüyoruz. TÜSİAD kaos ve kaotik ortamları tetiklemek adına tekrar ortaya çıkmıştır."

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