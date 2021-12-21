Dolarda düşüş sürer mi? Kurdaki yükselişe karşı yeni finansal alternatifler neler?

Muhalefet partisinin milletvekilleri dolar düşünce de tepki gösterdiler. Bu da onların siyasetinin çıkmaz girdiğinin göstergesidir. Doların düşüşünün de tehlikeli olduğunu bile söylediler ve bunula ilgili varsayımlar ortaya koymaya çalıştılar. Bu da Türkiye'de muhalefetin öngörüsüzlüğünü ve kabiliyetsizliğini ortaya koyuyor.