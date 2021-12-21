Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SONRASI 1 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Başkan Erdoğan'ın konuşması ile dolar kısa sürede 12,27'ye kadar çekildi. Gece yarısı 1 milyar dolar bozduruldu. Bankaların sistemlerini kapatması ile dolar kuru bozdurma işlemlerinde bazı sorunlar yaşandı.