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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yön veren açıklamalarının ardından dolarda sert düşüş başladı. Erdoğan'ın konuşması sonrası gece saatlerinde 1 milyar dolar bozduruldu. Bugün de sabahın erken saatlerinde dolarlarını bozdurmak için vatandaşlar kuyruğa girdi.
Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:38