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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yön veren açıklamalarının ardından dolarda sert düşüş başladı. Erdoğan'ın konuşması sonrası gece saatlerinde 1 milyar dolar bozduruldu. Bugün de sabahın erken saatlerinde dolarlarını bozdurmak için vatandaşlar kuyruğa girdi.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:38
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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslendi. Erdoğan, 18 TL'yi aşan dolar kuruna karşı alınan yeni önlemi açıkladı.

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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

TL mevduatına kur kalkanı geldiğini duyuran Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar tepetaklak oldu. Sabah saatlerinde dolar 12 TL'nin altını görürken, döviz büroları açılmadan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: MEVDUATA KUR FARKI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında TL mevduatına kur kalkanı geldiğini duyurdu. Erdoğan, 'Ben milletime güveniyorum. 19 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Bize güvenin" dedi.

AHaber CANLI YAYIN

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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Başkan Erdoğan, TL mevduatına geçen vatandaşların kazancının kurun altında kalması halinde farklarının ödeneceğini bildirdi.

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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dolarda düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SONRASI 1 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Başkan Erdoğan'ın konuşması ile dolar kısa sürede 12,27'ye kadar çekildi. Gece yarısı 1 milyar dolar bozduruldu. Bankaların sistemlerini kapatması ile dolar kuru bozdurma işlemlerinde bazı sorunlar yaşandı.