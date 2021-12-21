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Dolardaki sert düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar harekete geçti

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Dolardaki sert düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor! Markalar harekete geçti

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dolar başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı. Fiyat güncellemesine başlayan ilk marka Renault ve Dacia oldu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüşe geçen döviz kurlarında düşüş devam ediyor.

Dolar kurunun 18 TL'yi euronun 20,33'ü gördüğü sıralarda Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirvedeki kurlar bir anda düşüşe geçti. Gece saatlerinde başlayan düşüş günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden hız kazandı ve dolar 12'nin altını gördü.

OTOMOBİL FİYATLARINDA İLK DÜŞÜŞ BAŞLADI
Dolardaki her yükselişte zam yapan otomobil markaları sert düşüş sonrası fiyat güncellemelerine başladı.

Türkiye'de de üretim yapan Renault ve DACİA sitesinden araç fiyatlarını kaldırdı ve fiyatlarda güncellemeye yapmaya başladı.

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