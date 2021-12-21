21 Aralık 2021, Salı
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Dolarda düşüş sürer mi? Yeni ekonomi paketi neler sağlayacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam Kabine toplantısının ardından açıkladığı ekonomi paketinin ardından dolar kurunda sert düşüşler yaşandı, vatandaşlar günün ilk ışıkları ile beraber döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki dolarda düşüş sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör değerlendirdi.