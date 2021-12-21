AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TL mevduatlar için hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri duyurmasının ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan bir göndermede bulunarak, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11’de geliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.
KURDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 33'Ü GEÇTİ
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı. 5'li önlem paketinden de söz eden Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanarak kurdaki düşüş yüzde 33'ü geçti.
KILIÇDAROĞLU'NA DOLAR KURU GÖNDERMESİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu.
Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı.
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