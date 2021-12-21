AK Parti’li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum

KURDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 33'Ü GEÇTİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı. 5'li önlem paketinden de söz eden Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanarak kurdaki düşüş yüzde 33'ü geçti.