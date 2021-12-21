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TL mevduatına kur kalkanı! Dövize geçiş duracak, kur oyununa 5’li önlem paketi

A Haber
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Giriş: 21.12.2021 13:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yeni ekonomi modelinin yol haritasını dün akşam Kabine toplantısından sonra açıkladı. Piyasaya gelen güven aşılayıcı sözlerden sonra dolarda sert düşüş yaşandı. TL’nin güven altına alınması ve yeni ekonomi enstürümanın yarattığı pozitif hava vatandaşlara da yansıdı ve döviz bürolarının önünde kuyruklar oluştu. Peki dolardaki düşüş sürecek mi? Dövize dayalı mevduat sistemi nasıl işleyecek? Vatandaşlar hangi adımları atmalı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan  AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal ve Ekonomist Nejat Özonay değerlendirdi.
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