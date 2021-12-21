Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar?

Dolar artışı nedeniyle ihracatın artışı, cari açığın kapanması gibi önemli başarılar gölgelendi. Doların hızlı düşüşü ile doların hızlı çıkışının bir balon olduğu açıklandı. Doların çok hızlı düşmesi de belki çok iyi değil ama dengelenmesi zaman alacak. Yukarıda kalması da iyi olmuyor çünkü orada bir hafıza ediniyor aşağı geldiği zaman insanlar alış yapıyor.

Alış için çok ciddi manipülasyonlar yapılıyor. Bazı politikacılar da bu işin içinde. Muhalif bakış açısına sahip finansçılar algı yönetimini yanlış yönde kullanıyorlar. Bu nedenlerle sadece vatandaş dolar almaya devam ediyor. Çıkışın en büyük nedeni piyasanın sığılaşması."

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu sözleri:

"En azından kurdaki artış hızının azalması açısından oldukça önemli. Bundan sonra alınacak aksiyonlar oldukça önemli. Yeni ekonomi modelinin çerçevesinin ortaya çıkması son derece önemli. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz ve bu dönemin çok dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yol haritasının ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir."