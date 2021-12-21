Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasalara güven aşılayan açıklamalarından sonra dolarda düşüş trendi başladı ve 11 TL’ye kadar düştü. Piyasalarda olumlu hava sürerken vatandaşlar da dolar bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Peki dolarda düşüş sürer mi? Piyasa açıklamaları nasıl karşıladı? Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? Gündemin öne çıkan açıklamalarını Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ekonomist Nejat Özonay ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu değerlendirdi.
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları:
Ekonomide karar verici noktada olanlar, mevcut tablonun çok fazla ekonomi biliminin içerisinde izah edilemeyeceğini söylüyorlardı. Merkez Bankası'nın müdahaleleri de bu doğrultuda oldu. Öyle bir neşter vurulmalı ki kendi dengesine otursun. Benim tahminim 9-10 liranın üstü her türlü bir köpük. Gri alanla birlikte panik havası vardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları tam olarak hedefi vurdu ve düşüşü sağladı. Açıklamaların çok olumlu bir etkisi oldu. Bunu bütün alanlara yaymak önemli. Ekonomiye dair alınacak tedbirler peş peşe gelecek. Orta ve küçük ölçekli işletmeleri korumak önemli. Ekonomide tek bir enstürüman olmadığını herkes çok iyi bilir.
Faizle ilgili tek başına konuşmak iyi niyetli değildir. Faizi enflasyonun üzerinde tutmak ancak baskı aracı olur bu süreçte üretim durur. İstihdam düşecek ve işsizlik patlayacak. Erdoğan seçime 1,5 yıla kala büyük bir risk aldı. Ezber yöntem üzerinden gidebilirdi ancak Türkiye'nin önünü açacak bir politika değişikliği yaptı."
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın öne çıkan sözleri
"Ülkelerin petrolleri, doğalgazları ve maden rezervleri olabilir. Irak'ta Suriye'de olduğunu ama bunların refah durumlarının çok da iyi olmadığını hep beraber görüyoruz. Türkiye'de son dönemde döviz konusunda birtakım gelişmeler yaşandı. Bunların hiçbir iktisadi açıklamasının olamayacağını hem ekonomistler hem de iktisatçılar bunu ifade ettiler.
Eğer lideriniz ve yönetim anlayışınız güçlü olursa bunun neticesi dün gece gibi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarına hep güven telkin etti. Yeni ekonomi modelinin altının doldurulması noktasında önemli açıklamalar yaptı. Bu olumlu gelişmelerin ardından ekonomi beklenen normalleşmeye doğru hızlı şekilde ilerlemeye başladı.
Biz üretim, ihracat, istihdam ve yatırım arkasından da Türkiye'nin büyümesi diyoruz. İşte bunun verileri de ortada. Türkiye en sıkıntılı zamanlarda bile büyüme hızını sürdürdü. İşte bu ekonomik veriler dolardaki artışın hiç de normal olmadığını piyasa şartlarına uymadığını ortaya koyuyor. Türkiye bir fırsat yakalamıştır ve bunu taçlandırmak istiyor. Döviz kıskacından büyük ekonomi olma yolunda emin adımlarla gidiyor.
Fahiş fiyatlar noktasında bunlar da kısa ve orta vadede olması gereken yere gelecektir. İktisatçılar bilir fiyatlarda yapışkanlık özelliği vardır. Aşağı doğru inmesi zaman alabilir ama bununla ilgili tedbirleri görevli bakanlıklar alıyorlar. Denetimler yapılıyor bununla ilgili kısa sürede de aşağı doğru gelecek ve dengelenme gerçekleşmiş olacak."
Ekonomist Nejat Özonay canlı yayında şunları söyledi:
"Türkiye üreten dinamik bir ülke fakat yıllardan beri dövizin artışıyla bu başarıların gölgelenmeye çalışıldığı bir ülke. Yeni bir ekonomik politika açıklandı. Ancak bu plan yıllardır süre gelen bir plan. Şu anda hedefler ortaya kondu. Daha hızlandırışmış bir program.
Dolar artışı nedeniyle ihracatın artışı, cari açığın kapanması gibi önemli başarılar gölgelendi. Doların hızlı düşüşü ile doların hızlı çıkışının bir balon olduğu açıklandı. Doların çok hızlı düşmesi de belki çok iyi değil ama dengelenmesi zaman alacak. Yukarıda kalması da iyi olmuyor çünkü orada bir hafıza ediniyor aşağı geldiği zaman insanlar alış yapıyor.
Alış için çok ciddi manipülasyonlar yapılıyor. Bazı politikacılar da bu işin içinde. Muhalif bakış açısına sahip finansçılar algı yönetimini yanlış yönde kullanıyorlar. Bu nedenlerle sadece vatandaş dolar almaya devam ediyor. Çıkışın en büyük nedeni piyasanın sığılaşması."
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu sözleri:
"En azından kurdaki artış hızının azalması açısından oldukça önemli. Bundan sonra alınacak aksiyonlar oldukça önemli. Yeni ekonomi modelinin çerçevesinin ortaya çıkması son derece önemli. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz ve bu dönemin çok dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yol haritasının ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir."
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