20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri TÜSİAD’ın bildirisi ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?

TÜSİAD’ın bildirisi ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
ABONE OL
TÜSİAD’ın bildirisi ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi modelini eleştiren ve paradan para kazanmayı isteyen üretimin istihdamın karşında duran TÜSİAD’a tepki gösterdi. Peki Milli ekonomi neden hedefte? TÜSİAD neden yeni ekonomi modeline karşı çıktı? Kılıçdaroğlu vesayetçi odaklar mı arıyor? TÜSİAD baskı aracı olarak mı kullanılıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İçişleri Komisyonu üyesi Cemil Yaman değerlendirdi.

AK Parti Milletvekili Cemin Yaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin en büyük sorunu ana muhalefet sorunudur. Önümüzdeki seçimlerde iktidar değil ana muhalefet değişecek ve biz ülkemizi yönetmeye devam edeceğiz.

Biz 20 yıllık bir siyasi hareketiz ve teşkilatlarımız her an seçim olacakmış gibi dipdiri durup çalışıyor. İşte buradaki özveri onları tedirgin ediyor. Bunları tek yaptığı iş algı üzerinden siyaset.

Bu millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kale gibi durdu. Bizim derdimiz, davamız bu millettir. Bunlar birtakım kelime oyunları yapıyorlar 'sivil itaatsizlik' gibi. Ama biz onların ne dediğine değil her seferinde biz halkın dediğine bakıyoruz.

Dünyada bir ekonomik buhran yaşanıyor ve bunların Türkiye'ye de etkileri var ancak bunlar geçici. Türkiye çok güçlü bir ülke ve artık yarınlara emin adımlarla yürüyor. Türkiye topyekün bir mücadele veriyor ve bizim tek derdimiz millettir, onun refahıdır. Kimsenin endişesi olmasın yarının Türkiye'si bugünün Türkiye'sinden çok daha güçlü olacak.

TÜSİAD işine baksın. 'Siz fabrikalarınızın sayısını artırın, istihdamı yükseltin' diyoruz ancak onlar farklı işlerdeler. Biz ancak bu milletten talimat alırız onu yapmaya da devam edeceğiz. Herkes işini yapmalı ve herkes haddini bilmelidir. Biz geçmişte çok büyük olaylar yaşadık ve gördük. Ama tüm mesele haddini bilmektir.

Demokrasilerde millet iradesi karar vericidir. Her kurum kendi işini ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Türkiye'nin her açıdan gelişim göstermesi birilerini rahatsız ediyor.

ABD Başkanı Biden'ın 'Erdoğan'ı dostlarımızla göndereceğiz' ifadelerine Türkiye'de sadece AK Parti ve MHP ses çıkardı. Onlar dostlarıyla yola çıktılar.

Biz savunma sanayinde piyade tüfeği bulamaz haldeydik ancak şimdi yüzde 75 yerlilik oranı ile binlerce çalışan ile yola devam ediyoruz ve ihracat yapıyoruz. Türkiye'de artık sağcı ve solcu kalmadı. "Erdoğan gitsinciler" bir araya geldiler ve ona göre hareket ediyorlar. Birbirine selam bile vermeyenler bir araya geldi."

TÜSİAD’a iki kelimelik cevap! TÜSİAD'A İKİ KELİMELİK CEVAP!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜSİAD’ın kirli hedefi: Dolarizasyon peşindeler! TÜSİAD'IN KİRLİ HEDEFİ: DOLARİZASYON PEŞİNDELER!
Dünden bugüne TÜSİAD gerçeği DÜNDEN BUGÜNE TÜSİAD GERÇEĞİ
TÜSİAD’dan sonra CHP’li Sağlar’dan sözler TÜSİAD'DAN SONRA CHP'Lİ SAĞLAR'DAN SÖZLER
Darbe ile doğup her darbenin arkasında olmak! DARBE İLE DOĞUP HER DARBENİN ARKASINDA OLMAK!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA