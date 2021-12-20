TÜSİAD’ın bildirisi ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?

Dünyada bir ekonomik buhran yaşanıyor ve bunların Türkiye'ye de etkileri var ancak bunlar geçici. Türkiye çok güçlü bir ülke ve artık yarınlara emin adımlarla yürüyor. Türkiye topyekün bir mücadele veriyor ve bizim tek derdimiz millettir, onun refahıdır. Kimsenin endişesi olmasın yarının Türkiye'si bugünün Türkiye'sinden çok daha güçlü olacak.