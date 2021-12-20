TÜSİAD hükümeti hedef aldı! Sermaye gücüyle Türkiye ekonomisine kimler operasyon çekiyor?

Bu rahatsızlığın tezahürü devam ediyor aslında. Aslında bu büyümeden en fazla fayda sağlayacak olan iş adamlarıdır. Çünkü ihracat yapan iş adamlarının çok faydasına bir büyüme modelimiz var ama onlar aldıkları talimatla hareket ettikleri için kendi büyümelerini ve ekonomileri de bir kenara bırakarak tabiri caizse bir gayrinizami harp usulüyle hükümeti alaşağı etmeye çalışıyorlar.