TÜSİAD hükümeti hedef aldı! Sermaye gücüyle Türkiye ekonomisine kimler operasyon çekiyor?
Zenginler kulübü olarak bilinen TÜSAİD’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra ilginç bir süreç yaşandı. Önce Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi paylaşıyoruz mesajı verilip seçim yalanlaması geldi. Bu açıklamadan saatler sonra yeni ekonomi modeli hedef alındı. Eski Türkiye’de hükümet düşürmekle ünlenen TÜSİAD’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Dertleri hükümeti nasıl çökertiriz, Bizimle baş edemezsiniz, cibilliyetinizi iyi biliyorum. Karşı çıksalar da yeni program başarılı olacaktır. Bu vatanı 1 dolara satanlara bırakmayız” dedi. Peki TÜSİAD’ın amacı ne, ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan ASKON Başkanı Orhan Aydın, Doç. Dr. Cüneyt Dirican, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
ASKON Başkanı Orhan Aydın'ın açıklamaları:
"Bu tarz bildirileri TÜSİAD'dan ilk defa görmüyoruz. Ülke ne zaman bir zorum yaşasa ya da herhangi bir sıkıntı olsa ortaya çıkıyorlar. 12 Mart Muhtırası'ndan tutunuz da Refah Yol hükümetine kadar hep aynı tavır var. 28 Şubat'ta da benzer bir işe kalkıştılar. 27 Nisan Muhtırası'ndaki sadece laikliği koruma adına kendilerince almış oldukları tutum da benzer.
2008 yılında hükümeti IMF'nin tuzağına düşürmek için gayret sarf ettiler. Gezi olaylarına tam destekleri dolayısıyla Türkiye ama içeriden ama dışarından bir saldırıya uğrasa TÜSİAD burada başrolü oynamak için gayret etmiştir. Son açıklamaları da talihsizliktir.
Ülkede sanayi tarafında pandemide döneminde bütün gelişmiş ülkeler daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi parmak ısırtacak işlere imza atıyor. 81 ilde fabrikalar durmaksızın üretmeye ve ihraç etmeye en hızlı şekilde devam ediyor. İlk 3 çeyreğin büyüme rakamları TÜSİAD'ı memnun etmedi. Türkiye yüzde 7'lik ve yüzde 21'lik büyüme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı.
Sadece döviz kurunu baz alarak böyle bir açıklama yaparak üretimin, istihdamın, büyümenin, yatırımın karşısında durarak sanayi işleri yapanları gerçekten anlamak zor bu bir akıl tutulmasıdır."
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in öne çıkan sözleri:
"Türkiye ilk defa ekim ayında cari fazla verdi. Bu üretim temelli istihdam ve ihracat modelinde cari fazla verdi. 2013 Mayıs 20 Mayıs'ında IMF'ye borcumuzu bitirdiğimizi ilan ettiğimizde üzerimize adeta akın akın gelmişlerdi ya Türkiye'nin ekim ayında cari fazla vermesi çok rahatsız etti bazı çevreleri.
Bu rahatsızlığın tezahürü devam ediyor aslında. Aslında bu büyümeden en fazla fayda sağlayacak olan iş adamlarıdır. Çünkü ihracat yapan iş adamlarının çok faydasına bir büyüme modelimiz var ama onlar aldıkları talimatla hareket ettikleri için kendi büyümelerini ve ekonomileri de bir kenara bırakarak tabiri caizse bir gayrinizami harp usulüyle hükümeti alaşağı etmeye çalışıyorlar.
GEÇMİŞTE DE BUNA ALET OLMUŞTU
Geçen hafta Fransa'da bir finans kuruluşu 'Türkiye'yi bu şekilde tutamazsak 5 yıl sonra bir süper güç olacak' dedi. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında ABD'nin aktörleri eliyle Türkiye'nin bu büyümesinin önüne bazı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz. Maalesef TÜSİAD geçmişte de buna alet olmuştu bugün de alet oldu. Bu bizi durdurma çalışmalarının sosyal ayağını STK ayağının ilk adımı olarak bunlar attılar."
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı şöyle konuştu:
"TÜSİAD ve Millet İttifakı bileşenleri bazı basın yayın organlarını da yanlarına alıp bir operasyon yapıyorlar. TÜSİAD bir STK'dır ve para baronlarının oluşturduğu para babalarının oluşturduğu bir kuruluştur. Bu çok geniş kitlelere hitap etmez.
Parası olan özellikle de İstanbul sermayesinin bir araya geldiği bir kuruluştur. Bunlar genellikle kendi menfaatlerini öne çıkarırlar ve kendi paralarıyla ilgili bir takım kararlar verirler. Bugün bir operasyon yapılıyor. Bu operasyonun iç ayağı var dış ayağı var siyaset ayağı var. TÜSİAD da bu ayaklardan birisidir."
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