18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Darbe ile doğup her darbenin arkasında olmak! Zenginler kulübü TÜSİAD'ın hikayesi...

Darbe ile doğup her darbenin arkasında olmak! Zenginler kulübü TÜSİAD'ın hikayesi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
ABONE OL
Darbe ile doğup her darbenin arkasında olmak! Zenginler kulübü TÜSİAD’ın hikayesi...

Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan TÜSİAD'ın siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan tavrı hiçbir zaman dikkatlerden kaçmadı. Geçmişte yaptığı çağrıların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama sonrası da harekete geçen TÜSİAD yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada geçmiş yıllarda kullandığı hükümetleri tehdit dilini kullanan TÜSİAD'a sosyal medyada yoğun tepki gösterildi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Eşzamanlı olarak CHP Genel Başkanı ellerini ovuşturmaktadır, dili zehirli, siyaseti de zillettir." ifadelerini kullandı. İşte TÜSİAD'ın kuruluşu ve bugüne kadar Türkiye'de yaptığı faaliyetlerin detaylı analizi... A Haber TÜSİAD analizini haberimiz içinden izleyebilirsiniz...

1979'da hükümet düşüren TÜSİAD, CHP liderinin çağrısı sonrası jet hızı ile bildiri yayınlayarak hükümeti hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM ÇAĞRISI

"BU POLİTİKADAN DÖNÜN"

Bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) geçmiş yıllarda hükümetlere yönlendirdiği tehditkar diline geri döndü.

Dün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a iktidarı uyarın açıklaması sonrası bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılarak, iktidara bu politikadan dönülmesi gerektiği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜSİAD'a hükümeti hedef alması konusunda yaptığı çağrı karşılık buldu.

"HEDEFLENEN SONUÇLARA ULAŞILAMAYACAĞI NETLEŞMİŞTİR"

"Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" başlıklı açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir." denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.

"DÖVİZE TALEP DENGELERİ BOZDU"

Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.

BAHÇELİ: CHP GENEL BAŞKANI ELLERİNİ OVUŞTURMAKTADIR, DİLİ ZEHİRLİ, SİYASETİ DE ZİLLETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Bahçeli, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD'ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur. Ayrıca hayatları boyunca hep eleştiren, kara çalmaktan başka bir şey bilmeyen, ama var olan sorunlara karşı da sadra şifa tek bir çözüm getiremeyen müflis sol ve Marxsist iktisatçılar ahlaksızca felaket tamtamları çalmaktadır. Eşzamanlı olarak CHP Genel Başkanı ellerini ovuşturmaktadır, dili zehirli, siyaseti de zillettir. 'Bir taraftan kendilerine, 'biz milliyetçiyiz diyorlar, bir taraftan da Türk Lirası'nın değerini pula döndürdüler' diyen Kılıçdaroğlu özellikle bilmelidir ki, zihniyetinin bizim nezdimizde gavur puluyla beş kuruş değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği İŞTE GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜSİAD GERÇEĞİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA