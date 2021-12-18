Darbe ile doğup her darbenin arkasında olmak! Zenginler kulübü TÜSİAD’ın hikayesi...

BAHÇELİ: CHP GENEL BAŞKANI ELLERİNİ OVUŞTURMAKTADIR, DİLİ ZEHİRLİ, SİYASETİ DE ZİLLETTİR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Bahçeli, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD'ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur. Ayrıca hayatları boyunca hep eleştiren, kara çalmaktan başka bir şey bilmeyen, ama var olan sorunlara karşı da sadra şifa tek bir çözüm getiremeyen müflis sol ve Marxsist iktisatçılar ahlaksızca felaket tamtamları çalmaktadır. Eşzamanlı olarak CHP Genel Başkanı ellerini ovuşturmaktadır, dili zehirli, siyaseti de zillettir. 'Bir taraftan kendilerine, 'biz milliyetçiyiz diyorlar, bir taraftan da Türk Lirası'nın değerini pula döndürdüler' diyen Kılıçdaroğlu özellikle bilmelidir ki, zihniyetinin bizim nezdimizde gavur puluyla beş kuruş değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

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