TÜSİAD’ın bildirisi ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi modelini eleştiren ve paradan para kazanmayı isteyen üretimin istihdamın karşında duran TÜSİAD’a tepki gösterdi. Peki Milli ekonomi neden hedefte? TÜSİAD neden yeni ekonomi modeline karşı çıktı? Kılıçdaroğlu vesayetçi odaklar mı arıyor? TÜSİAD baskı aracı olarak mı kullanılıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İçişleri Komisyonu üyesi Cemil Yaman değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN