Dövizdeki anormal artış neden? İthalat azalıyor, ihracat artıyorken dolar neden artıyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?

Bu noktada özellikle Biden'ın Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışmasının aziz milletimiz de farkındadır. Dış güçler ülkemizin dolarla ve muhalefeti desteklemekle başarılı olacağını zannediyorlar. Azizi milletimiz buna gerekli cevabı verecektir."

Hukukçu Serdar Öktem'in açıklamaları:

"Global krizin dünyada olduğu bir gerçek. Daha önemli olan gerçek ise Türk lirası ile kredi çekip döviz alan işgüzar kişileri görüp sevinenler, 80 liralık araç 200 lira olduğunda sevinenler, yani milletini düşünmeyen bir grup var. Bunun adı da Millet İttifakı! Sürekli ağızlarında bir seçim! Yahu seçimin de bir maliyeti yok mu? Kaldı ki daha adayları bile yok! Böyle aciz bir durumdalar!"