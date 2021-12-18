Dövizdeki anormal artış neden? İthalat azalıyor, ihracat artıyorken dolar neden artıyor? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yeni ekonomi modelinin ihracat, istihdam, yatırım ve büyüme odaklı olacağını tüm Türkiye’ye duyurdu ve ekonomik kurtuluş savaşının verildiğini ifade etti. Türkiye bunun için büyük bir mücadele verirken Kemal Kılıçdaroğlu yatırımcılara tehditlerini sürdürüp TÜSİAD ile görüştü. Peki ihracat ve istihdam odaklı yeni ekonomi modeli kimleri rahatsız ediyor? Dövizdeki anormal artış neden? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Dövizdeki anormal artış neden? İhracat mı azaldı, işsizlik mi arttı, cari denge mi bozuldu? Kılıçdaroğlu, TÜSİAD ile ne görüştü? CHP lideri Kılıçdaroğlu kendine vesayetçi odaklar mı arıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve hukukçu Serdar Öktem değerlendirdi.
Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları:
"Yeni yüzyılın en büyük savaş bölgesi, paylaşım bölgesi kavga ve sömürgeci devletlerin örümcek gibi yüklendiği Afrika Kıtası'nın cumhurbaşkanlarının İstanbul'da bulunması çok önemli. Bu Afrika zirvesi küresel çetenin, doların arkasındaki ailelerin banka finansmanıyla dünyanın kanı emen birçok kesimin canına tak demiştir.
Bu Afrika durumu bile dolar ile bize tezgah kurduklarını göstermek için yeterlidir. Bu olay bir günlük bir olay değil. 2023 seçimlerinde iktidarını devam ettirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2028 yılına kadar görevde kalacak. Bu dünya için de çok önemli bir tarih.
Doların arkasındaki küresel çete yeni dünya düzenini kurmak için oyunlar düzenliyor. 2030 yılında dünyaya yeni bir şekil vermek istiyorlar. Milletin kanını emecekler. Türkiye'nin son 5 yılda yaptığı küresel konum ve jeopolitik hamleler oyunlarını bozuyor. Dolarla oynuyorlar.
TÜSİAD'ı tekrar devreye soktular. Küresel çetenin IMF raporlarıyla Türkiye'yi 2001'de çökerttiler. Aynı insanlar, aynı kesimler, aynı bankalar ve doların arkasındaki çete Kemal Derviş'i IMF valisi diye gönderdiler. Şimdi yine Türkiye'ye aynı olayı oynuyorlar.
Faiz almayan ve doğrudan doğruya yatırıma yönelen, cari açığı kapatmayı hedefleyen ve istihdama yönelen Türkiye'yi hedef alıyorlar. Batı'dan silah almayarak denklemleri değiştiren bir Türkiye var. Libya'da Akdeniz'de ve Azerbaycan'da oyunlarını bozduk.
O TÜSİAD hükümetler düşürdüğü dönemlerden geldi. Onlarda milli irada hazımsızlığı vardı. 79 yılında hükümet düşürdüler. Yine hortladılar. 28 Şubat'ın arkasında bunlar var ve milli iradeye saygıları yok. Batı ile IMF ile eklemlenmiş küresel sermayenin adamları olarak haddi aşıp açıklama yapıyorlar.
Bunların derdi erken seçim diyerek Türkiye'yi IMF teslim etmek istiyorlar. Kredi alarak bizi kurtaracak yalanlarıyla ortaya çıkıyorlar. Bunu 28 Şubat'ta denediler. Bunun adı kontrollü gerilim şu anda bunu uyguluyorlar. TÜSİAD hortladı. Hükümetleri deviren kindar ruh hortladı."
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın öne çıkan sözleri:
"Ülkemiz 19 sene boyunca hızla ilerledi gelişti ve güçlendi. Hedefimiz 2023'te de aziz milletin dua ve destekleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza devam etmektir.
Bu noktada özellikle Biden'ın Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışmasının aziz milletimiz de farkındadır. Dış güçler ülkemizin dolarla ve muhalefeti desteklemekle başarılı olacağını zannediyorlar. Azizi milletimiz buna gerekli cevabı verecektir."
Hukukçu Serdar Öktem'in açıklamaları:
"Global krizin dünyada olduğu bir gerçek. Daha önemli olan gerçek ise Türk lirası ile kredi çekip döviz alan işgüzar kişileri görüp sevinenler, 80 liralık araç 200 lira olduğunda sevinenler, yani milletini düşünmeyen bir grup var. Bunun adı da Millet İttifakı! Sürekli ağızlarında bir seçim! Yahu seçimin de bir maliyeti yok mu? Kaldı ki daha adayları bile yok! Böyle aciz bir durumdalar!"
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