Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! Kar kalınlığı 20 cm’yi geçecek | İstanbul’a ne zaman kar yağacak? A Haber’de flaş açıklama

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu