Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Kar kalınlığı 20 cm'yi geçecek | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? A Haber'de flaş açıklama
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe hava durumu uyarıları geliyor. Batı Karadeniz'de yoğun kar beklenirken, bölgenin yüksek kesimlerinde yağışın (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji'den İstanbul için de kar yağışı uyarısı gelirken, saat verildi. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber canlı yayınında İstanbul'da kar yağacak mı? sorusuna yanıt verdi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber canlı yayınında İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt verdi.
Macit'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
İstanbul'da merkez ilçelerde kar yağışlarını havada gözlüyoruz. İstanbul'un kuzeyinde özellikle Şile'de kar yağışları göreceğiz. Çarşamba günü özellikle sabah saatlerine kadar 1-3 cm civarında örtü yapmasını bekliyoruz. İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren özellikle gece sıcaklıkları eksili değerle ulaşıyor buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Vatandaşlarımızı gece sıcaklıklarına karşı uyarmak isterim.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞACAK İLLER AÇIKLANDI
Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 2°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 3°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yüksek ve dağlık kesimlerde k
uvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeydoğu, Batman'ın kuzey ve Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde (Kulp) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
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