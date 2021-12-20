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Son dakika: ASKON'dan yeni ekonomi modeline tam destek! TÜSİAD'a sert tepki: Faiz lobisinin emrini yerine getiriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: ASKON’dan yeni ekonomi modeline tam destek! TÜSİAD’a sert tepki: Faiz lobisinin emrini yerine getiriyor

Son dakika haberine göre TÜSİAD'ın Türkiye ekonomisi üzerinden hükümeti hedef almaya çalışmasına bir tepki de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nden geldi. ASKON'dan yapılan açıklamada," Bu girişimlerin asıl amacı; Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm sanayi camiasının yıllardır verdiği emekle bugün yakalanan büyüme oranlarını tersine çevirmekten vazgeçmeyen faiz lobisinin emrini yerine getirmektir." denildi. Öte yandan ASKON Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inandıklarını, son 20 yılda gösterilen istikrarlı gelişimin aynı şekilde devam ettirileceğine dair güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

ASKON'un Twitter hesabından, son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

TÜSİAD'A SERT TEPKİ: BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK
Açıklamada, "Adı Türk ama aslı milletin iradesine, milli ve yerli ekonomiye yabancı olan bazı sanayi derneklerinin tüm dünyanın buhran yaşadığı gerçeğini bir tarafa bırakıp, ülkemizin makroekonomik planlarla son 20 yılda başardığı ekonomik reformları ve göstergeleri her seferinde manipüle ediyor olması büyük bir talihsizliktir." ifadesi yer aldı.

FAİZ LOBİSİNİN EMRİNİ YERİNE GETİRMEK
Sayısal tüm verileri yok sayarak bir ülkenin ekonomisi ve büyüme şeklini yalnızca döviz bazlı göstergelerle değerlendirmenin iktisat bilimi ile örtüşmediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Malum kuruluş yine bizleri şaşırtmadan bu hazin açıklamasıyla malum lobilere olan desteğini açıkça ilan etmiştir. Herkesin malumudur ki son zamanlarda döviz kurları üzerinde yaşanan artışlar global piyasalardaki iktisadi daralmanın bir gerçeğidir. Bu gerçeği bir kenara bırakıp, oluşturulmaya çalışılan algıyla milletimizin zihnine hükmetmeye çalışmanın faydasız bir gaye olduğu bilinmelidir. Bu girişimlerin asıl amacı; Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm sanayi camiasının yıllardır verdiği emekle bugün yakalanan büyüme oranlarını tersine çevirmekten vazgeçmeyen faiz lobisinin emrini yerine getirmektir."

TÜRKİYE HER DAİM DOĞRU YATIRIMIN ADRESİ OLMUŞTUR
Açıklamada, Türkiye'nin her daim doğru yatırımın adresi olduğu kaydedilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye, üreten ve ürettikleriyle gelişen dünyaya adapte bir serbest piyasa ekonomi planını kendisine model almıştır. Milletimizin yerli ve milli kalkınmaya her daim verdiği destekle, bu zor günlerden yine güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekmektedir. Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz. ASKON ailesi olarak ülkemizin son 20 yılda gösterdiği istikrarlı gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır."


İşte ASKON'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım;


MÜSİAD'DAN DA TAM DESTEK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır'' denildi.Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

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