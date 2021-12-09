Kemal Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor? Çarpıcı sözler: Bir Kılıçdaroğlu klasiği! Onu koltuğa oturtanlar…

ÖNEM VERİLMEMİŞTİ

Bu bir takım araştırma kuruluşlarının stratejik işlerle uğraşan kuruluşların beyanlarıydı. Onur Öymen bu haberleri Kılıçdaroğlu ile Baykal ile o dönemde paylaştığını ve çok da önem verilmediğini söylemişti. 2010'da bir kaset olayıyla Baykal'ın gönderildiğini ve aynı günlerde aday olmayacağını, genel başkanlığa niyeti olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün sonra genel başkanlık koltuğuna oturduğunu hep beraber izledik. 11 civarında seçim referandum değişik oylamalar oldu ve bütün bunlarda CHP lideri Kılıçdaroğlu yönetiminde bulundurduğu partiyi hep yenilgiyle karşılaştırdı.