Kemal Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor? Çarpıcı sözler: Bir Kılıçdaroğlu klasiği! Onu koltuğa oturtanlar…
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı skandal el hareketi hakkında ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine yaptığı çirkin hareketi savundu. Peki Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor? AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki skandal el hareketi için ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, yaptığı el hareketi için özür dilemezken "elime değil sözlerime bakın" ifadesini kullandı.
Peki, Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor? O hareketin amacı "nefret" tohumu mu ekmek? Muhalefetin siyaset stratejisi "küfür-hakaret" üzerine mi?AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
YAPTIĞI İLK DEĞİL!
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Bu yaptığı el hareketi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yaptığı hareket değil. Gerek mitinglerde gerek söyleşilerinde bu ve benzeri hareketleri gördük. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın böyle bir harekete maruz kalmaması gerekiyordu. Burada çok ciddi şekilde şiddete maruz kalıyor.
İŞİN AYRI BOYUTU!
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bütçe görüşmelerinde yapılan bu el hareketi hepimizi üzmüştür. Türk siyaseti adına utanılacak bir hareket yapmıştır. Özür dilemek yerine Özgür Özel komedyenleri aratmayacak şekilde bunu savunması işin ayrı bir boyutudur.
BU HAREKETLE ANILACAK
Yaptığının yanlış olduğunu gördü burada erdemli olmak gerekirdi. 84 milyondan özür dilemesi gerekirken bunu normalleştirmeye içselleştirmeye yönelik bir takım söylemlerde bulundular. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatının sonuna adım adım yürürken bu yaptığı hareketle anılacak. Atatürk'ün partisi olan CHP'de genel başkanlık yapan birinin tarihe bu şekilde geçmesi gerçekten üzüntücü verici.
KILIÇDAROĞLU NASIL GELDİ?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiği hepimizin hatırlarındadır fazla detaylarını bilmiyor olsak da. 2008'de CHP'li birçok ismin de bildiği gibi ABD'de yapılan çalışmalarda CHP'de Baykal'ın istifaya zorlanacağı ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilerek CHP'ye yeni bir veçhe verileceği konusunda çeşitli açıklamalar vardı.
ÖNEM VERİLMEMİŞTİ
Bu bir takım araştırma kuruluşlarının stratejik işlerle uğraşan kuruluşların beyanlarıydı. Onur Öymen bu haberleri Kılıçdaroğlu ile Baykal ile o dönemde paylaştığını ve çok da önem verilmediğini söylemişti. 2010'da bir kaset olayıyla Baykal'ın gönderildiğini ve aynı günlerde aday olmayacağını, genel başkanlığa niyeti olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün sonra genel başkanlık koltuğuna oturduğunu hep beraber izledik. 11 civarında seçim referandum değişik oylamalar oldu ve bütün bunlarda CHP lideri Kılıçdaroğlu yönetiminde bulundurduğu partiyi hep yenilgiyle karşılaştırdı.
KILIÇDAROĞLU'NU OTURTANLAR...
Nereden geldiği nasıl geldiği ve burada bir genel başkanı kasetle gönderen ve başka birisini oraya genel başkan olarak oturtanların büyük ihtimalle oturttukları kişiyi de gönderebilecekleri malzemeye sahip olduklarını düşünmek mantıklı.
BİR KILIÇDAROĞLU KLASİĞİ
Kılıçdaroğlu'nun en son davranışı ciddi şekilde rahatsız eden bir davranış. Ayıp, edep dışı, hele hele TBMM'de bir siyasi parti genel başkanının kesinlikle yapmaması gereken bir şey. En azından sonrasında özür dilemeliydi. Bu hareketin daha önceki hareketlerinin bir devamı olduğu adeta bir Kılıçdaroğlu klasiği olduğunu söyleyebiliriz.
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